У пологовому будинку обласної лікарні імені Мечникова в Дніпрі жінка з коронавірусом народила здорову дитину.

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Хлопчик вагою 3,5 кг і зростом 54 см з'явився на світ вночі 29 квітня. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив головний лікар Сергій Риженко.

У Дніпрі жінка з коронавірусом народила здорову дитину kolobok.ua

"Всі жінки, які найближчим часом планують народжувати з діагностованим COVID-19, можуть не хвилюватисяи – саме тут, в Мечникова, отримають своє довгоочікуване щастя з допомогою професіоналів", – написав Риженко.

Лікар зазначив, що хлопчика назвали рідкісним ім'ям Самуїл.

Як писав OBOZREVATEL раніше, на Дніпропетровщині збільшилася кількість заражених COVID-19.

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