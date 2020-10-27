У Дніпрі жінка з COVID-19 народила здорову дитину

У неділю, 25 жовтня, в Дніпрі в лікарні імені Мечникова у пацієнтки з COVID-19 народилася здорова дитина.

Вагітна 28-річна жінка поступила до медустанови з важкою пневмонією. Тиждень за нею спостерігали медики "коронавірусного" відділення лікарні, повідомляє 34-й канал.

На сьомий день лікарі провели кесарів розтин – на світ з'явилася здорова дівчинка. Пологи пройшли без ускладнень, зараз і мати, і дитина почуваються задовільно, їхні життя поза загрозою.

"Вони знаходяться поки в ковід-центрі, отримують медичну допомогу. І я сподіваюся, що найближчим часом ми обов'язково їх випишемо додому. Дитина подчуває себе нормально. Мамочка одужує", – розповів головний лікар лікарні Сергій Риженко.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпрі у дитини з COVID-19 на 20 хвилин зупинилося серце. Хвороба швидко прогресувала і дала численні ускладнення.