У вівторок, 6 жовтня, в Дніпрі 31-річна жінка з діагностованим коронавірусом народила здорову дитину.

Пацієнтка надійшла до обласної клінічної лікарні імені Мечникова з підозрою на гіпоксію плоду. Як повідомив на своїй сторінці в Facebook головний лікар медзакладу Сергій Риженко, через наявність загрози для життя дівчинки лікарі прийняли рішення зробити кесарів розтин.

"Ковід-пневмонії – небезпечне явище, а під час вагітності воно небезпечне подвійно, тому що мама "дихає за двох", і в результаті ураження її легенів з'являється загроза гіпоксії плоду. У Катюші відзначалися всі ознаки гіпоксії плоду, і на благо малюка було прийнято рішення: проведення операції кесаревого розтину", – написав Риженко.

Операція пройшла без ускладнень. На світ з'явилася доношена і здорова дівчинка вагою 3 кілограми 110 грамів і зростом 53 сантиметри. Зараз мама з дитиною знаходяться в стабільному стані, загрози їхньому життю та здоров'ю немає.

У Дніпрі жінка з COVID-19 народила здорову дитину. Facebook / Ірина Китова

Скріншот. Facebook / Сергій Риженко

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