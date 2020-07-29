У Дніпрі жінка розпилила перцевий балончик в обличчя дітей. amur.info

У Дніпрі увечері 28 липня місцева жителька розпилила газовий балончик в обличчя дітей, які відпочивали у дворі її будинку.

Таким чином вона помстилася їм за надто галасливу поведінку. Інцидент трапився на проспекті Богдана Хмельницького близько 19:30, повідомляє "Дніпро оперативний".

В результаті постраждали шестеро хлопців у віці від 10 до 13 років. На місце викликали швидку і поліцію. Діти отримали необхідну медичну допомогу, від госпіталізації вони відмовилися.

Поліцейським вдалося встановити місце проживання містянки. На даний момент встановлюються всі деталі події.

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