У Дніпрі жінка прилюдно побила чоловіка ногами: відео інциденту

У Дніпрі 24 грудня подружня пара влаштувала сімейні розбірки посеред вулиці, завдяки чому опинилася в центрі уваги перехожих.

Жінка прилюдно помстилася нетверезому чоловікові, який безтурботно спав на тротуарі і не реагував на її зауваження. Відповідне відео опублікували в Telegram-каналі "Х***вий Дніпро".

Скріншот Telegram-канал "Х***вий Дніпро"

Конфліктну пару запримітили біля Слов'янського ринку. Згорнувшись калачиком, чоловік відпочивав посеред тротуару. Його міцний сон перервала жінка, яка почала його будити стусанами по спині. Не підводячись на ноги, той почав відповідати їй тим самим. Чим все закінчилося і чия взяла – невідомо.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі на акцію протесту вийшли близько тисячі людей в помаранчевих жилетах. Мітинг, який протягом декількох місяців не припиняється під вікнами головного офісу ПриватБанку на Набережній Перемоги, поширився ще на чотири відділення по всьому місту. Найбільше "дісталося" центру Дніпра.

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