У Дніпрі жінка перетворила свою квартиру на звалище. Фото і відео

У п'ятницю, 7 серпня, комунальники вивозили сміття з житла дніпрянки з "синдромом Плюшкіна" на вулиці Короленка, 15.

Пенсіонерка роками збирає у себе в квартирі різний мотлох, від чого згодом страждають оточуючі. Про це повідомляє OBOZREVATEL з місця подій (щоб подивитися фото і відео, доскролльте до кінця сторінки).

Як розповіли сусіди "Плюшкіної", така ситуація в їхньому будинку спостерігається з 1996 року. Гончаровій Раїсі Іванівні зараз близько 75 років, раніше вона працювала актрисою в театрі, а тепер вже більше 20 років складує сміття в своїй квартирі і отруює життя іншим місцевим мешканцям.

У Дніпрі жінка перетворила свою квартиру на звалище

Мотлохом заповнена практично вся квартира дніпрянки, завали подекуди сягають людського зросту. Через те, що сміття лежить там роками і гниє, в під'їзді стоїть жахливий запах. Звалище, на яке перетворилося раніше житлове приміщення, стало домом для безлічі тарганів, павуків і навіть щурів.

У Дніпрі жінка перетворила свою квартиру на звалище

У Дніпрі жінка перетворила свою квартиру на звалище

Сусіди і парафіяни розташованої поблизу церкви намагаються допомогти жінці. Вони запрошують її до себе помитися, бо ванни в квартирі у Раїси Іванівни немає, і забезпечують їжею. У відповідь на таке ставлення громадянка продовжує порушувати спокій місцевих жителів. За словами сусідів, вона справляє потребу в банку, а після виливає нечистоти просто на дорогу. Нерідко жінка виходить на вулицю повністю оголеною.

Комунальники разом з представниками дніпровської "Муніципальної варти" спробували потрапити до квартири громадянки, щоб почати звільняти її від мотлоху, що там накопичився. Жінка відчайдушно пручалася і вимагала, щоб її залишили в спокої. Вона виганяла всіх з під'їзду і стверджувала, що сміття в її квартирі немає.

У Дніпрі жінка перетворила свою квартиру на звалище

У Дніпрі жінка перетворила свою квартиру на звалище

У Дніпрі жінка перетворила свою квартиру на звалище

На місце подій прибули патрульні, які також не змогли вмовити жінку звільнити вхід о приміщення. Поліцейські викликали медиків, які вивели дніпрянку з квартири і посадили до машини швидкої допомоги. За словами лікаря-психіатра, у Раїси Іванівни є всі ознаки розладу. Було прийнято рішення забрати жінку на обстеження до психіатричної лікарні. Після цього громадянка знову повернеться до себе додому.

У Дніпрі жінка перетворила свою квартиру на звалище

У Дніпрі жінка перетворила свою квартиру на звалище

У Дніпрі жінка перетворила свою квартиру на звалище

У Дніпрі жінка перетворила свою квартиру на звалище

У Дніпрі жінка перетворила свою квартиру на звалище

"Щоб людина проходила психіатричне лікування, є тільки дві можливості. Перша - це якщо звернеться особисто вона, друга - якщо вона скоїть кримінальний злочин і в судовому порядку буде призначена психіатрична експертиза. У нас дуже ліберальне законодавство, тому примусово лікувати нікого неможливо", - розповів Антон Андрієнко, головний спеціаліст відділу забезпечення діяльності міського голови Дніпра і його заступників.

Після того, як Раїсу Іванівну госпіталізували, комунальники продовжили виносити сміття з її квартири. Численні мішки з мотлохом вони вантажили до КАМАЗа. Після очищення приміщення будинок оброблять від тарганів. Також сусіди висловили готовність допомогти жінці, навести лад в її квартирі та придбати необхідні меблі.

У Дніпрі жінка перетворила свою квартиру на звалище

У Дніпрі жінка перетворила свою квартиру на звалище

У Дніпрі жінка перетворила свою квартиру на звалище

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі на вулиці Велика Діївська, 4 одна з місцевих мешканок також перетворила свою квартиру на смітник.