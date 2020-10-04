У Дніпрі збільшилася кількість заражених коронавірусом

Станом на ранок 4 жовтня в Дніпрі коронавірусом заразилися 4 743 особи, 93 з них – за останню добу.

На даний момент на лікуванні перебувають 2 522 особи. 327 пацієнтів отримують його стаціонарно, повідомили в департаменті охорони здоров'я Дніпровської міської ради.

Перемогти хворобу вдалося 2 221 жителю Дніпра. 64 заражених COVID-19 померли.

Де можна заразитися коронавірусом в Дніпрі:

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що президент США Дональд Трамп, у якого діагностували коронавірус, заявив, що вже відчуває себе набагато краще.