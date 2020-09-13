У Дніпрі збільшилася кількість заражених коронавірусом

Станом на ранок 13 вересня в Дніпрі коронавірусом заразилися 1915 осіб, 24 з них – за останню добу.
На даний момент на лікуванні перебувають 672 особи. 233 пацієнти отримують його стаціонарно, повідомили в департаменті охорони здоров'я Дніпровської міської ради.
Перемогти хворобу вдалося 1243 жителям Дніпра. 34 заражених COVID-19 померли.
Де можна заразитися коронавірусом в Дніпрі:
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Канаді зафіксували нульову смертність від коронавірусу.
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