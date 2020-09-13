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У Дніпрі збільшилася кількість заражених коронавірусом

Аліна Рашевська
Аліна Рашевська
Життя міста
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У Дніпрі збільшилася кількість заражених коронавірусом

Станом на ранок 13 вересня в Дніпрі коронавірусом заразилися 1915 осіб, 24 з них – за останню добу.

На даний момент на лікуванні перебувають 672 особи. 233 пацієнти отримують його стаціонарно, повідомили в департаменті охорони здоров'я Дніпровської міської ради.

Перемогти хворобу вдалося 1243 жителям Дніпра. 34 заражених COVID-19 померли.

Де можна заразитися коронавірусом в Дніпрі:

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Канаді зафіксували нульову смертність від коронавірусу.

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