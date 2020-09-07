У Дніпрі збільшилася кількість заражених коронавірусом. kiev.informator.ua
Станом на ранок 7 вересня в Дніпрі коронавірусом заразилися 1539 осіб, 16 з них – за останню добу.
На даний момент на лікуванні перебувають 530 осіб. 238 пацієнтів отримують його стаціонарно, повідомили в департаменті охорони здоров'я Дніпровської міської ради.
Перемогти хворобу вдалося 1009 жителям Дніпра. 33 заражених COVID-19 померли.
Де можна заразитися коронавірусом в Дніпрі:
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Китаї зафіксували масові безсимптомні зараження COVID-19.
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