У Дніпрі збільшилася кількість заражених коронавірусом

Станом на ранок 7 вересня в Дніпрі коронавірусом заразилися 1539 осіб, 16 з них – за останню добу.

На даний момент на лікуванні перебувають 530 осіб. 238 пацієнтів отримують його стаціонарно, повідомили в департаменті охорони здоров'я Дніпровської міської ради.

Перемогти хворобу вдалося 1009 жителям Дніпра. 33 заражених COVID-19 померли.

Де можна заразитися коронавірусом в Дніпрі:

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Китаї зафіксували масові безсимптомні зараження COVID-19.

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