У Дніпрі збільшилася кількість заражених коронавірусом

Аліна Рашевська Життя міста 09:40, 23.08.2020

Станом на ранок 23 серпня в Дніпрі коронавірусом заразилися 1063 особи, 29 з них – за останню добу.

На даний момент на лікуванні знаходяться 357 осіб. 165 пацієнтів отримують його стаціонарно, повідомили в департаменті охорони здоров'я Дніпровської міської ради.

Перемогти хворобу вдалося 706 жителям Дніпра. 19 заражених COVID-19 померли.

Де можна заразитися коронавірусом в Дніпрі:

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що український лікар назвав "нісенітницею" випадки повторного зараження коронавірусом.

Коментувати
Дніпро Життя міста

Дивіться також

Найбільший прапор України підняли в Києві. Фото та відео

Козак, який розрубав Зеленському огірок, захотів стати депутатом

У Києві п'яний водій сміттєвоза переїхав матір із дитиною. Фото 18+

Зеленський – про головні завдання на рік: зберегти незалежність і закінчити війну

Лукашенко заявив, що фото побитих протестувальників – постановка