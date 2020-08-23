У Дніпрі збільшилася кількість заражених коронавірусом

Коронавірус в Дніпрі. Фокус
Станом на ранок 23 серпня в Дніпрі коронавірусом заразилися 1063 особи, 29 з них – за останню добу.
На даний момент на лікуванні знаходяться 357 осіб. 165 пацієнтів отримують його стаціонарно, повідомили в департаменті охорони здоров'я Дніпровської міської ради.
Перемогти хворобу вдалося 706 жителям Дніпра. 19 заражених COVID-19 померли.
Де можна заразитися коронавірусом в Дніпрі:
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що український лікар назвав "нісенітницею" випадки повторного зараження коронавірусом.
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