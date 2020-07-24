У Дніпрі збільшилася кількість заражених коронавірусом

Софія Ковнір Життя міста 09:05, 24.07.2020

Станом на ранок 24 липня в Дніпрі коронавірусом заразилися 641 особа, сім з них – за останню добу.

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На даний момент на лікуванні перебувають 125 осіб. 64 пацієнта отримують його стаціонарно, повідомили в Департаменті охорони здоров'я Дніпровської міської ради.

У вкрай важкому стані перебувають три людини. Перемогти хворобу вдалося 516 жителям Дніпра. 13 заражених COVID-19 померли.

Де можна заразитися коронавірусом у Дніпрі:

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що препарати, що допомагають при виразці, гастриті і печії можуть підвищити ризик смерті пацієнтів з коронавірусом COVID-19.

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