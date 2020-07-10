У Дніпрі збільшилася кількість заражених коронавірусом

Софія Ковнір Життя міста 09:00, 10.07.2020

Станом на ранок 10 липня в Дніпрі коронавірусом заразилися 541 особа, двоє з них – за останню добу.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

На даний момент на лікуванні перебувають 71 особа. 37 пацієнтів отримують його стаціонарно, повідомили в Департаменті охорони здоров'я Дніпровської міської ради.

Один хворий перебуває у вкрай важкому стані. Перемогти хворобу вдалося 474 жителям Дніпра. 10 заражених COVID-19 померли.

Де можна заразитися коронавірусом у Дніпрі:

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" опублікувала детальну програму внутрішніх і міжнародних рейсів на серпень поточного року.

Коментувати
Дніпро Життя міста

Дивіться також

Подача води до Криму: Херсон звернувся з закликом до Зеленського

Чотири спальні, ліфт, кінозал: Зеленський переїхав на елітну "дачу Ющенка". Фото

У Порошенка назвали фейком "плівки" Деркача про "диверсантів" у Криму та "путч"

Зеленський почав жити на президентській дачі в Конча-Заспі. Прямо зараз

Зеленський звинуватив у бідах України високосний рік