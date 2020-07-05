У Дніпрі збільшилася кількість заражених коронавірусом

Станом на ранок 5 липня в Дніпрі коронавірусом заразилися 518 осіб, троє з них – за останню добу.

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На даний момент на лікуванні перебувають 84 людини. 35 пацієнтів отримують його стаціонарно, повідомили в департаменті охорони здоров'я Дніпровської міської ради.

Один хворий перебуває у вкрай тяжкому стані. Перемогти хворобу вдалося 445 жителям Дніпра. 10 заражених COVID-19 померли.

Де можна заразитися коронавірусом у Дніпрі:

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що коронавірус у світі станом на 5 липня інфікував вже більше 11 млн чоловік. При цьому його жертвами стали понад 533 тис. хворих, а подолати недугу вдалося більш ніж 6,4 млн пацієнтів.