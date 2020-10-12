У Дніпрі збільшилася кількість заражених коронавірусом

Станом на ранок 12 жовтня в Дніпрі коронавірусом заразилися 6 653 особи, 162 з них – за останню добу.

На даний момент на лікуванні перебувають 3 697 осіб. 421 пацієнт отримує його стаціонарно, повідомили в департаменті охорони здоров'я Дніпровської міської ради.

Перемогти хворобу вдалося 2 956 жителям Дніпра. 92 заражених COVID-19 померли.

Де можна заразитися коронавірусом у Дніпрі:

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що пандемія коронавірусу (COVID-19) може закінчитися до кінця 2022 року.