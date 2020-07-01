У Дніпрі збільшилася кількість заражених коронавірусом

Аліна Рашевська Життя міста 08:45, 1.07.2020

Станом на ранок 1 липня в Дніпрі коронавірусом заразилися 518 осіб.

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За останню добу COVID-19 виявили ще в однієї людини. Про це повідомили в департаменті охорони здоров'я Дніпровської міської ради.

На даний момент на лікуванні перебувають 126 осіб. 47 пацієнтів отримують його стаціонарно.

Четверо хворих перебувають у вкрай тяжкому стані. Перемогти хворобу вдалося 392 жителям Дніпра. 10 заражених COVID-19 померли.

Де можна заразитися коронавірусом в Дніпрі:

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що станом на середу, 1 липня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 10,5 млн. За попередню добу було виявлено 174 тис. нових інфікованих.

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