У Дніпрі збільшилася кількість заражених коронавірусом

Станом на ранок 25 червня в Дніпрі коронавірусом заразилися 498 осіб.

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За останню добу COVID-19 виявили у п'яти чоловік. Про це повідомили в департаменті охорони здоров'я Дніпровської міської ради.

На даний момент на лікуванні перебувають 120 осіб. 45 пацієнтів отримують його стаціонарно.

Троє хворих перебувають у вкрай тяжкому стані. Перемогти хворобу вдалося 378 жителям Дніпра. 10 заражених COVID-19 померли.

Де можна заразитися коронавірусом в Дніпрі:

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що коронавірусом в Україні та світі заразилися більше 9,5 млн. За попередню добу було виявлено понад 172 тис. нових інфікованих – на 10 тис. більше, ніж за день до цього.