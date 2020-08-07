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У Дніпрі збільшилася кількість заражених коронавірусом: свіжа статистика

Софія Ковнір
Софія Ковнір
Життя міста
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У Дніпрі збільшилася кількість заражених коронавірусом: свіжа статистика

Коронавірус в Дніпрі. 112 Україна

Станом на ранок 7 серпня в Дніпрі коронавірусом заразилися 759 осіб, 10 з них – за останню добу.

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На даний момент на лікуванні перебувають 154 особи. 66 пацієнтів отримують його стаціонарно, повідомили в Департаменті охорони здоров'я Дніпровської міської ради.

У вкрай важкому стані перебувають три людини. Перемогти хворобу вдалося 605 жителям Дніпра. 15 заражених COVID-19 померли.

Де можна заразитися коронавірусом у Дніпрі:

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що Європу накрила друга хвиля коронавірусу, кордони знову закривають.

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