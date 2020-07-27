У Дніпрі збільшилася кількість заражених коронавірусом: свіжа статистика

Станом на ранок 27 липня в Дніпрі коронавірусом заразилися 669 осіб, п'ять з них – за останню добу.

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На даний момент на лікуванні перебувають 143 особи. 70 пацієнтів отримують його стаціонарно, повідомили в Департаменті охорони здоров'я Дніпровської міської ради.

У вкрай важкому стані перебувають три людини. Перемогти хворобу вдалося 526 жителям Дніпра. 13 заражених COVID-19 померли.

Де можна заразитися коронавірусом у Дніпрі:

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що пацієнти з цукровим діабетом в шість разів частіше потребують госпіталізації і в 12 разів частіше вмирають від коронавірусу. До такого висновку прийшли американські вчені в Каліфорнійському університеті.