У Дніпрі заявили про складну ситуацію з COVID-19: у реанімації зайняті всі ліжка

У Дніпрі повідомили про складну ситуацію з поширенням коронавірусної інфекції. Через зростання важких хворих у відділенні реанімації лікарні імені Мечникова вже зайняті всі ліжка.

За словами головного лікаря медустанови Сергія Риженка, в лікарні в чотири рази збільшили кількість тестів на COVID-19, які проводять цілодобово. Про це він розповів в ефірі ток-шоу "Право на владу" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"І в відділенні реанімації лікарні Мечникова, яка розрахована на 15 ліжок, вже всі ліжка зайняті. Складні хворі, яким надаємо допомогу, по суті, рятуючи їх. Думаю, що сьогодні необхідно вирішити всі питання, які стосуватимуться протиепідемічної безпеки, тому що саме всі масові заходи, які проходять і в містах, і на площах, вони, на жаль, додають захворюваність, яка наповнює лікарні важкими формами ", – сказав Риженко.

Головлікар зазначив, що в його лікарні три медпрацівника захворіли коронавірусом. Він також сказав, що тести в лікарні Мечникова проводяться безкоштовно.

"Ми цим пишаємося. У нас найпотужніша лабораторія в Дніпрі, яка обслуговує не тільки лікарню Мечникова, а більшу частину міста Дніпро. Робимо максимально. У 4 рази збільшили кількість тестів, які проводять по суті цілодобово. Понад дві тисячі тестів щодня ми видаємо. Це велика цифра ", – додав Риженко.

За минулу добу в місті зафіксували 240 нових випадків коронавірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, з понеділка, 28 вересня, в Україні почне діяти новий карантинне зонування по регіонах. В "жовту" зону потрапили міста Дніпро і Кривий Ріг, Верхньодніпровський, Дніпровський, П'ятихатський та Царичанський райони Дніпропетровської області.