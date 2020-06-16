У Дніпрі завиють сирени: коли і чому

У Дніпрі 24 червня по всьому місту прозвучить сирена. Вона зімітує сигнал "Увага всім".

Це запланована перевірка системи оповіщення населення. Городяни почують її о 13:55, повідомив "Інформатор".

У різних районах міста буде звучати безперервний сигнал, після подачі якого включать усне повідомлення, яке попереджає про надзвичайну ситуацію.

Почувши виття сирен, необхідно включити радіоприймач або телевізор, де транслюватимуть повідомлення від центральних або місцевих органів влади з питань цивільного захисту. І хоча це буде просто перевірка, нагадаємо, що в разі нештатної ситуації необхідно діяти згідно з правилами, озвученими в повідомленні. Виконувати інструкції варто чітко і без паніки.

Систему оповіщення перевіряють на Дніпропетровщині щороку. Вона завжди повинна бути готова до роботи.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, у вівторок, 16 червня, в декількох районах Дніпра не буде електрики.