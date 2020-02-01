У Дніпрі затримали водія з десятками доз наркотику і кастетом. Фото

У суботу, 31 січня, в Дніпрі патрульні зупинили автомобіль Volkswagen Passat, в якому знайшли наркотики.

У водія та пасажира автомобіля знайшли 29 сліп-пакетів з невідомою речовиною, схожою на наркотичну. Про це повідомили в пресслужбі патрульної поліції Дніпропетровської області.

Автомобіль був затриманий на вулиці Леваневського. У автомобіля не працювала підсвічування номерного знака. Під час спілкування з поліцейськими водій і пасажир помітно нервували. Патрульні вирішили провести поверхневу перевірку.

Затримано водія з десятками доз наркотику і кастетом Пресслужба патрульної поліції Дніпропетровської області

Затримано водія з десятками доз наркотику і кастетом Пресслужба патрульної поліції Дніпропетровської області

Затримано водія з десятками доз наркотику і кастетом Пресслужба патрульної поліції Дніпропетровської області

Водій і пасажир показали їм вміст кишень і пачки сигарет. Там і виявили сліп-пакети. Також в автомобілі поліцейські виявили предмет, схожий на саморобний кастет.

Для фіксування даного правопорушення на місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу та доставили порушників в Чечелівське відділення поліції.

Раніше OBOZREVATEL писав, що у Дніпрі зловили чоловіка, який побив медпрацівника швидкої допомоги. Її вдалося знайти в ході розшукових заходів.

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