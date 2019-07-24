У Дніпрі запустять безкоштовне річкове таксі: розклад і причали

З 25 липня в Дніпрі буде працювати безкоштовне річкове таксі на час перекриття Нового мосту.

Два катери будуть ходити в сторони лівого і правого берегів шість днів на тиждень з сьомої ранку до восьмої вечора. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив мер Дніпра Борис Філатов.

За словами мера, причали для посадки і висадки будуть розташовані на Січеславській Набережній в районі стели "Юність Дніпра" (на Правому березі) і на житловому масиві "Сонячний" в районі оглядового майданчика (на Лівому березі).

Один катер буде вміщати 50 осіб.

Як розповів Філатов, в пікові години, а саме з 7:00 до 10:00 і з 17:00 до 20:00 судна курсуватимуть з інтервалом руху 15 хвилин. У звичайний час інтервал складе 30 хвилин.

У Дніпрі запустять безкоштовне річкове таксі Facebook Borys Filatov

"І ще. Назва одного з пароходиків "Веселий Роджер". Я серйозно. Дорогі земляки, будь ласка, не треба уявляти себе піратами і брати мерію на абордаж поки є тимчасові незручності ", - додав Філатов.

Дніпряни позитивно відреагували на ідею міської ради запустити безкоштовні прогулянкові катери.

"Здорово !!!!",

"Несподівано від нашої влади, респект !!!",

"СПАСИБІ! Це реально хороша альтернатива задушливим маршруткам і автобусам ... тепер не тільки швидше, але ще і з задоволенням", - пишуть користувачі в коментарях під заявою Філатова.

Скріншот Facebook Borys Filatov

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що за ремонтом Нового мосту в Дніпрі можна цілодобово спостерігати з камери відеоспостереження.

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