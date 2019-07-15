Міську раду Дніпра просять цілодобово спостерігати за Центральним мостом через короткі терміни ремонтних робіт.

Про це стало відомо з петиції на сайті міської ради. Вона з'явилася сьогодні, 15 липня.

"Вважаю, що такий короткий термін майже нереальний, щоб виконати ці роботи. А якщо витримати цей термін, то ремонт буде виконаний неякісно. Тому вважаю за необхідне створити комісію з представників ДАБК, профільних інститутів, залучити експертів, громадськість, ЗМІ, які цілодобово контролюватимуть хід робіт ", - написав автор звернення.

Центральний (Новий) міст в Дніпрі

Щоб петицію розглянули на сесії міської ради, вона повинна набрати 1000 голосів. На даний момент звернення підтримали 16 осіб. До кінця збору підписів залишилося 90 днів.

Центральний (Новий) міст в Дніпрі

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 липня Борис Філатов побився об заклад з президентом Володимиром Зеленським. Якщо в Дніпрі не відремонтують Центральний міст до 14 вересня 2019 року, мер подасть у відставку.

Центральний (Новий) міст в Дніпрі

Пізніше Філатов прокоментував парі із Зеленським. Він повідомив, що він ніколи не тримався за свою посаду.

Центральний (Новий) міст в Дніпрі

Центральний (Новий) міст в Дніпрі

Центральний (Новий) міст в Дніпрі

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