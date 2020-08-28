У Дніпрі заплановано відключення світла: кого торкнеться. tatlin.ru

У суботу, 29 серпня, в декількох районах Дніпрі не буде світла.

Відключення пов'язане з проведенням технічних та ремонтних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Світла не буде з 9:00 до 17:00 за наступними адресами:

Амур-Нижньодніпровський район:

вулиця Богомаза, 122;

вулиця Мольєра, 44-54, 29-41;

вулиця Спартака, 41-59, 56-76;

вулиця Вологодська, 105а-155, 120-132;

вулиця Далекосхідна, 129-143;

вулиця Майська, 1-9, 6, 10;

вулиця Мельникова, 1-9, 4-6;

вулиця Холодильна, 4-8, 12/1.

Центральний район:

вулиця Миколи Руденка, 46-104;

вулиця Петра Григоренка, 14-18, 37-39;

вулиця Юрія Савченка, 45-67.

Чечелівське район:

вулиця Ново-Потечна, 1,1б, 3-35, 10, 26;

вулиця Окружна, 11-35, 32-62;

вулиця Зональна, 1-19, 2-6;

вулиця Січнева, 1-7, 4/2, 4б, 4г, 4ж, 6б, 6в, 6г;

вулиця Дзеркальна, 2-14;

вулиця Окружна, 11-25, 32-62;

вулиця Ново-Потечна, 2-16, 16б-33Б;

вулиця Романа Шухевича, 22, 24;

вулиця Щепкіна, 8, 10-12, 17;

проспект Сергія Нігояна, 7.

Новокодакскій район:

вулиця Грузинська, 1-25, 2-36;

вулиця Г. Барвінок, 1-27, 66-98;

провулок Грузинський, 1-3, 2-4;

вулиця Корсунська, 1-5, 2-18;

вулиця Семена Бардадима, 43, 47, 31-41, 45, 49-69, 58-74, 75-133, 78-118;

вулиця Погоріла, 66-72, 3-59, 10-62;

вулиця Старобазарна, 71-79, 26-40;

площа Вереснева, 1,5,7, 4-12;

вулиця Фортечна, 98-100, 101-111, 102-106;

вулиця Річкова, 1-29, 4-24;

вулиця Алеутская, 12/1;

вулиця Тарана, 6-28, 9-41;

вулиця Залізнична, 17, 19;

вулиця Щепкіна, 3-15, 6;

проспект Сергія Нігояна, 18, 20, 22-26;

провулок Залізничний, 9-15, 12-14;

провулок Чумацький, 2-4, 3-5, 9, 14-26;

проспект Сергія Нігояна, 4,10,14,16,40-42;

вулиця Тісна, 1-27, 2-30, 27, 29, 30-34.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі мати кинула 10-місячну дитину в парку. Дніпрянка пояснила патрульним, що вона загубила свою дочку в парку. Дитина нібито побігла до гойдалки, а після – зникла.

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