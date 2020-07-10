У Дніпрі заплановано масштабне відключення світла: кого торкнеться
У Дніпрі 11 і 12 липня на кількох вулицях Дніпра не буде електрики.
Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
У суботу, 11 липня, світла не буде за наступними адресами:
Амур-Нижньодніпровський район:
вул. Бойова, 2-18;
вул. Варварівська, 1,9,13-21;
вул. Новочеркаська, 3-63,2-64;
вул. Полєнова, 1-59,2-60;
вул. Гагринська, 8-38,27-71;
пров. Солончаковий 1-15,1-19;
вул. Грінченка, 109-117.
Чечелівський район:
вул. Філософська, 84.
Соборний район:
вул. Олени Ган;
вул. Маневрова;
вул. Ласточкіна;
вул. Достоєвського;
вул. Гречко, 76-106,41-118;
вул. Польова, 23-79,64-118;
вул. Чаплинська, 265-361,218-290.
У неділю, 12 липня, світла не буде за наступними адресами:
Соборний район:
вул. Гречко, 76-106, 41-118;
вул. Польова, 23-79, 64-118;
вул. Чаплинська, 265-361, 218-290.
Амур-Нижньодніпровський район:
вул. Гагринська, 8-38,27-71;
пров. Солончаковий, 1-15,1-19;
вул. Грінченка, 109-117;
вул. Бойова, 2-18;
вул. Варварівська, 1,9,13-21;
вул. Новочеркаська, 3-63,2-64;
вул. Полєнова, 1-59,2-60.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що за станом на ранок 10 липня в Дніпрі коронавірусом заразилися 541 особа, двоє з них – за останню добу.