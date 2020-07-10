У Дніпрі заплановано масштабне відключення світла: кого торкнеться

У Дніпрі 11 і 12 липня на кількох вулицях Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

У суботу, 11 липня, світла не буде за наступними адресами:

Амур-Нижньодніпровський район:

вул. Бойова, 2-18;

вул. Варварівська, 1,9,13-21;

вул. Новочеркаська, 3-63,2-64;

вул. Полєнова, 1-59,2-60;

вул. Гагринська, 8-38,27-71;

пров. Солончаковий 1-15,1-19;

вул. Грінченка, 109-117.

Чечелівський район:

вул. Філософська, 84.

Соборний район:

вул. Олени Ган;

вул. Маневрова;

вул. Ласточкіна;

вул. Достоєвського;

вул. Гречко, 76-106,41-118;

вул. Польова, 23-79,64-118;

вул. Чаплинська, 265-361,218-290.

У неділю, 12 липня, світла не буде за наступними адресами:

Соборний район:

вул. Гречко, 76-106, 41-118;

вул. Польова, 23-79, 64-118;

вул. Чаплинська, 265-361, 218-290.

Амур-Нижньодніпровський район:

вул. Гагринська, 8-38,27-71;

пров. Солончаковий, 1-15,1-19;

вул. Грінченка, 109-117;

вул. Бойова, 2-18;

вул. Варварівська, 1,9,13-21;

вул. Новочеркаська, 3-63,2-64;

вул. Полєнова, 1-59,2-60.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що за станом на ранок 10 липня в Дніпрі коронавірусом заразилися 541 особа, двоє з них – за останню добу.