У Дніпрі заплановано масштабне відключення світла: кого торкнеться
У Дніпрі 20 і 21 червня в декількох районах не буде електрики.
Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
20 червня світла не буде за наступними адресами:
Шевченківський район:
вулиця Короленка, 1, 4а;
площа Троїцька, 2а;
проспект Дмитра Яворницького, 65;
проспект Богдана Хмельницького, 5, 7, 9, 53, 55, 57, 59, 61, 93, 95, 97, 99;
вулиця Матроська, 1 - 39, 20 - 26;
вулиця Панельна, 1 - 36;
вулиця Осипа Бодянського, 1 - 24;
вулиця Грушева, 1 - 16;
провулок Матроський, 1 - 25;
вулиця Ржевська, 2 - 10;
вулиця Молодіжна, 2, 3 - 10, 4;
вулиця Єрмолової, 1 - 16, 30, 32 - 34;
вулиця Івана Франка, 33 - 49;
вулиця Перемоги, 212 - 216;
вулиця Корейська, 2 - 14;
вулиця 1 Травня, 1 - 23, 2 - 26.
Соборний район:
вулиця Ламана, 8, 8а, 10;
вулиця Павла Нірінберга, 1а - 3б;
площа Успенська, 14, 15 - 17;
вулиця Коцюбинського, 2/4.
21 травня світла не буде за наступними адресами:
Шевченківський район:
вулиця Січових Стрільців, 91б;
проспект Богдана Хмельницького, 53, 55, 57, 59, 61;
вулиця Осипа Бодянського, 1 - 24;
вулиця Корейська, 2 - 14;
вулиця Єрмолової, 1 - 16;
вулиця 1 Травня, 1 - 23, 2 - 26.
Соборний район:
вулиця Сергія Єфремова, 3, 4, 7, 8 - 10, 9, 13.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Україні кожна сім'я в середньому заборгувала за комуналку 4,2 тис. грн. Підприємства наймають колекторів, через суд забирають майно і вивішують списки боржників у під'їздах. В окремих випадках можуть навіть забрати квартиру.