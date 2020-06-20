У Дніпрі заплановано масштабне відключення світла: кого торкнеться

У Дніпрі 20 і 21 червня в декількох районах не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

20 червня світла не буде за наступними адресами:

Шевченківський район:

вулиця Короленка, 1, 4а;

площа Троїцька, 2а;

проспект Дмитра Яворницького, 65;

проспект Богдана Хмельницького, 5, 7, 9, 53, 55, 57, 59, 61, 93, 95, 97, 99;

вулиця Матроська, 1 - 39, 20 - 26;

вулиця Панельна, 1 - 36;

вулиця Осипа Бодянського, 1 - 24;

вулиця Грушева, 1 - 16;

провулок Матроський, 1 - 25;

вулиця Ржевська, 2 - 10;

вулиця Молодіжна, 2, 3 - 10, 4;

вулиця Єрмолової, 1 - 16, 30, 32 - 34;

вулиця Івана Франка, 33 - 49;

вулиця Перемоги, 212 - 216;

вулиця Корейська, 2 - 14;

вулиця 1 Травня, 1 - 23, 2 - 26.

Соборний район:

вулиця Ламана, 8, 8а, 10;

вулиця Павла Нірінберга, 1а - 3б;

площа Успенська, 14, 15 - 17;

вулиця Коцюбинського, 2/4.

21 травня світла не буде за наступними адресами:

Шевченківський район:

вулиця Січових Стрільців, 91б;

проспект Богдана Хмельницького, 53, 55, 57, 59, 61;

вулиця Осипа Бодянського, 1 - 24;

вулиця Корейська, 2 - 14;

вулиця Єрмолової, 1 - 16;

вулиця 1 Травня, 1 - 23, 2 - 26.

Соборний район:

вулиця Сергія Єфремова, 3, 4, 7, 8 - 10, 9, 13.

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