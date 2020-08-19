У Дніпрі заплановано масштабне відключення світла: кого стосується
У четвер, 20 серпня, в декількох районах Дніпра не буде електрики.
Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Світла не буде за наступними адресами:
Центральний район:
проспект Дмитра Яворницького, 60, 60ж;
вулиця Воскресенська, 6, 8, 10, 12.
Чечелівський район:
вулиця Романа Шухевича, 22,24;
вулиця Щепкіна, 8,10-12, 17;
проспект Нігояна, 7.
Шевченківський район:
вулиця Казакова, 1а (п.1-4);
проспект Гагаріна, 105 (п.1-4), 105а, 107, 109, 111, 111а, 115, 115а;
вулиця Кабардинівська, 17-25;
вулиця Виборна, 1;
вулиця Володимирська, 2-26,3-17;
вулиця Леонтовича, 2-32,1-47;
вулиця Саксаганського, 10-30,9-27;
вулиця Заміська, 1-47 \ 2-42;
вулиця Рівненська, 9-35,2-8;
вулиця Рибальська, 9-21,4-304;
вулиця Пирогова, 4-10,7-25;
проспект Гагаріна, 74, 74-а, 74-к, 76;
вулиця Миколаївська, 1-23, 2-36;
вулиця Казакова, 1/1, 1-23, 1б, 7а;
вулиця Воскресенська, 2а;
вулиця К. В. Великого, 16, 16б;
проспект Дмитра Яворницького, 67а, 67, 69, 71;
вулиця Короленка, 3;
вулиця Воскресенська, 15, 17.
Соборний район:
вулиця Олени Ган;
вулиця Маневрова;
вулиця Глазунова;
вулиця М. Гнатюка, 28-84,15-57;
вулиця Бронетанкова;
вулиця Абхазька, 10-26,13,15;
вулиця Болгарська, 1-15,2-20;
вулиця Козакова, 25-49;
вулиця Одоєвського, 2-14,20-36,1-45;
тупик 1й Одоєвського, 1-5,2-6;
тупик 2й Одоєвського, 1-9;
тупик 3й Одоєвського, 1,3б, 2,2 А;
вулиця Рибінська, 1-13,19-77,17,23-55,63-77;
вулиця Толстого, 1-5,2-22,1,9;
провулок Чернівецький, 1-31,2-24;
вулиця Сімферопольська, 69-75;
провулок Люблінський, 2-26,1-15;
вулиця Сташкова, 28-84,25-71;
вулиця Тихвинська, 76-104,77-107;
вулиця Лабораторна, 63-99;
вулиця Горяна, 63-69,18-20;
вулиця В. Моссаковського, 3;
вулиця Шевченка, 23/53, 25.
Новокодацький район:
вулиця Набережна Заводська (Льодова Арена);
вулиця Лисенка, 1,3ж, 3д, 2-10 "б", 10в;
вулиця Квітуча, 1-25, 2-42;
вулиця Ентузіастів, 1-37, 2-30;
вулиця Сонячна, 1-7, 2-22;
вулиця Іллюшина, 1-7а, 2-8;
вулиця Гайдамацька, 30 / 2-86, 35-89;
вулиця Порохова, 30-66, 37-83;
вулиця Жигулівська, 38,38а;
вулиця Іллюшина, 9-53, 10-44;
вулиця Митищенська, 1-39, 2-34;
вулиця Жигулівська, 1-37, 2-36;
вулиця Писемського, 21/1;
вулиця Порохова, 1-35, 2-28;
вулиця Юпітерна, 1-19, 2-16;
вулиця Флангова, 57-113,60-108;
вулиця Проектна, 20-32,21-31,33;
вулиця Лісова, 17-29;
вулиця Беренге, 42,32,34;
вулиця Ковельська, 32-38, 13-37,39;
проспект Металургів, 54-112;
вулиця Поліська, 1-19, 2-20;
вулиця Зоряна, 1-37, 2-42;
вулиця Мукачівська, 57-99 / 2, 78-126;
провулок Балтійський, 2а, 2в;
вулиця Поліська, 23 / 1-91, 26-76, 22, 23/2, 24,26;
провулок Поліський, 2-4;
вулиця Абая, 33-65, 40-565;
провулок Білоруський, 7-23, 12-26;
вулиця Заслонова, 1-9, 22-26;
вулиця Поліська, 23 / 1-91, 26-76, 22, 23/2, 24,26;
провулок Поліський, 2-4, 5;
вулиця Дружби, 1-7, 2-20;
вулиця Зоряна, 39-65, 44-66;
вулиця Кедрова, 1-43, 2-36;
вулиця Курильська, 1-33, 2-36;
вулиця Мукачівська, 99 / 1-119, 128-154;
провулок Білоруський, 1-5, 2-10;
провулок Балтійський, 1-13, 4-18;
провулок Товариський, 1-3, 2-6;
вулиця І. Вишневського, 1-21, 2-18;
вулиця Товариська, 1-23, 2-28, 25, 30,32;
вулиця Вагнера, 1-21, 2-14;
провулок Вагнера, 2-22;
провулок Герцена, 2,4-24, 5-25;
вулиця Герцена, 1-19, 2-24;
вулиця Десантна, 1-23, 2-34,42-56,36-40, 58-72;
вулиця Геологічна, 2а;
вулиця Десняка, 1;
вулиця Криштофа Косинського, 1, 2-4;
вулиця М. Садовського;
вулиця Лавандова, 36,42 / 2,42а, 42б, 42г, 44 / 1,44а, 46 / 1,51, 51а, 53 / 2-65,60-70, 67-115;
вулиця Рубіжна, 1,1a, 1 "б", 2-34;
вулиця Ю.Кондратюка, 87-99,103-109,113-147, 112,114,122-140;
провулок Малахітовий, 1-15, 2-14;
вулиця Гвоздична, 20-46, 29-57;
вулиця Кармелюка, 46 / 2-58, 59 / 2-63;
вулиця Ю.Кондратюка, 144-204 / 1, 151-169;
вулиця Можайського, 25-69, 40-84;
провулок Лікарняний, 33;
провулок Малахітовий, 26,32а;
вулиця Чорногорська, 100-108, 35-75, 36-92, 79,81,96;
вулиця Залізничне місто, 17,19;
вулиця Щепкіна, 3-15, 6;
проспект Нігояна, 18,20, 22-26;
провулок Залізничне Місто, 9-15, 12-14;
провулок Чумацький, 2-4, 3-5, 9, 14-26;
проспект Нігояна, 4,10,14,16, 40-42;
вулиця Тісна, 1-27, 2-30,27,29,30-34.
Індустріальний район:
проспект Слобожанський, 98, 100;
вулиця Сагайдачного, 1-7, 2, 4, 8;
вулиця Киснева, 2-6.
АНД район:
вулиця Штормова, 115-201, 122-206;
провулок Таганрозький, 8-12, 13-17;
провулок Штормовий, 5-19, 4-32;
вулиця Чайковського, 103;
вулиця Тернова, 4а, 5;
вулиця Таганрозька, 122-222, 107-217;
вулиця Вологодська, 105а-155; 120-132;
вулиця Далекосхідна, 129-143;
вулиця Майська, 1-9,6,10;
вулиця Мельникова, 1-9,4-6;
вулиця Холодильна, 4-8,12 \ 1;
вулиця Штормова, 115-119,120-134,136,140,141-150,151-155,157,159,156-166,167-179,180-189,190-199,201-206;
провулок Штормовий, 4,5,10,12,14,16-19,21-32;
вулиця Чернігівська, 134-208,179-249,149, 90-106;
вулиця Кемеровська, 2-74,33-115;
вулиця Кольчугіна, 5 / 1-11,24-34;
вулиця Богомаза, 122;
вулиця Мольєра, 44-54,29-41;
вулиця Спартака, 41-59,56-76;
вулиця 8 Березня, 29-44;
вулиця Передова, 311, 327, 390, 331, 317, 392, 398;
вулиця П. Ангеліної, 107;
вулиця Мінусинська, 6-22 / 1-13;
вулиця Щитова, 142-158;
провулок Житомирський, 1-79;
вулиця Щитова, 30-44;
вулиця Житомирська, 2-169;
вулиця Кемеровська, 76-137;
провулок Визволення, 1-29;
провулок Донецький, 1-24;
вулиця Кольчугіна (насоси).
Самарський район:
вулиця М.Гречко, 41-119,76-106;
вулиця Польова, 21-79,64-118а;
вулиця Чаплинська, 387-265,218-290;
вулиця Одинківська, 2-70, 3-51;
вулиця Волошкова, 7-63, 18-54, 4;
вулиця Автодорожна, 38-54,37-49,33,35;
вулиця Липнева, 32-44,19а-27;
вулиця Роз'їздна, 54-62;
вулиця Романовського, 68-122,75-101;
вулиця Автодорожна, 4-2;
вулиця Липнева, 1;
вулиця Керамічна, 1-15,2-30;
вулиця Солов'їна, 47-75,42-64;
вулиця Туркменська, 51-125;
вулиця Юніна, 45-77,64-94;
вулиця Князя Островського, 2-18;
вулиця Живописна;
вулиця Спогадів, 147; 109-174, 181-235, 175;
вулиця Азербайджанська, 2-56, 1-65;
вулиця Сержанта Литвищенко, 8-18;
вулиця Ак. Корольова, 6, 3-123, 31А, 31к.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що під Дніпром чоловік відкрив стрілянину по дітях.