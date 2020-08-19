У Дніпрі заплановано масштабне відключення світла: кого стосується

Аліна Рашевська Життя міста 17:00, 19.08.2020 Оновлено: 17:25, 19.08.2020

У четвер, 20 серпня, в декількох районах Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Світла не буде за наступними адресами:

Центральний район:

  • проспект Дмитра Яворницького, 60, 60ж;

  • вулиця Воскресенська, 6, 8, 10, 12.

Чечелівський район:

  • вулиця Романа Шухевича, 22,24;

  • вулиця Щепкіна, 8,10-12, 17;

  • проспект Нігояна, 7.

Шевченківський район:

  • вулиця Казакова, 1а (п.1-4);

  • проспект Гагаріна, 105 (п.1-4), 105а, 107, 109, 111, 111а, 115, 115а;

  • вулиця Кабардинівська, 17-25;

  • вулиця Виборна, 1;

  • вулиця Володимирська, 2-26,3-17;

  • вулиця Леонтовича, 2-32,1-47;

  • вулиця Саксаганського, 10-30,9-27;

  • вулиця Заміська, 1-47 \ 2-42;

  • вулиця Рівненська, 9-35,2-8;

  • вулиця Рибальська, 9-21,4-304;

  • вулиця Пирогова, 4-10,7-25;

  • проспект Гагаріна, 74, 74-а, 74-к, 76;

  • вулиця Миколаївська, 1-23, 2-36;

  • вулиця Казакова, 1/1, 1-23, 1б, 7а;

  • вулиця Воскресенська, 2а;

  • вулиця К. В. Великого, 16, 16б;

  • проспект Дмитра Яворницького, 67а, 67, 69, 71;

  • вулиця Короленка, 3;

  • вулиця Воскресенська, 15, 17.

Соборний район:

  • вулиця Олени Ган;

  • вулиця Маневрова;

  • вулиця Глазунова;

  • вулиця М. Гнатюка, 28-84,15-57;

  • вулиця Бронетанкова;

  • вулиця Абхазька, 10-26,13,15;

  • вулиця Болгарська, 1-15,2-20;

  • вулиця Козакова, 25-49;

  • вулиця Одоєвського, 2-14,20-36,1-45;

  • тупик 1й Одоєвського, 1-5,2-6;

  • тупик 2й Одоєвського, 1-9;

  • тупик 3й Одоєвського, 1,3б, 2,2 А;

  • вулиця Рибінська, 1-13,19-77,17,23-55,63-77;

  • вулиця Толстого, 1-5,2-22,1,9;

  • провулок Чернівецький, 1-31,2-24;

  • вулиця Сімферопольська, 69-75;

  • провулок Люблінський, 2-26,1-15;

  • вулиця Сташкова, 28-84,25-71;

  • вулиця Тихвинська, 76-104,77-107;

  • вулиця Лабораторна, 63-99;

  • вулиця Горяна, 63-69,18-20;

  • вулиця В. Моссаковського, 3;

  • вулиця Шевченка, 23/53, 25.

Новокодацький район:

  • вулиця Набережна Заводська (Льодова Арена);

  • вулиця Лисенка, 1,3ж, 3д, 2-10 "б", 10в;

  • вулиця Квітуча, 1-25, 2-42;

  • вулиця Ентузіастів, 1-37, 2-30;

  • вулиця Сонячна, 1-7, 2-22;

  • вулиця Іллюшина, 1-7а, 2-8;

  • вулиця Гайдамацька, 30 / 2-86, 35-89;

  • вулиця Порохова, 30-66, 37-83;

  • вулиця Жигулівська, 38,38а;

  • вулиця Іллюшина, 9-53, 10-44;

  • вулиця Митищенська, 1-39, 2-34;

  • вулиця Жигулівська, 1-37, 2-36;

  • вулиця Писемського, 21/1;

  • вулиця Порохова, 1-35, 2-28;

  • вулиця Юпітерна, 1-19, 2-16;

  • вулиця Флангова, 57-113,60-108;

  • вулиця Проектна, 20-32,21-31,33;

  • вулиця Лісова, 17-29;

  • вулиця Беренге, 42,32,34;

  • вулиця Ковельська, 32-38, 13-37,39;

  • проспект Металургів, 54-112;

  • вулиця Поліська, 1-19, 2-20;

  • вулиця Зоряна, 1-37, 2-42;

  • вулиця Мукачівська, 57-99 / 2, 78-126;

  • провулок Балтійський, 2а, 2в;

  • вулиця Поліська, 23 / 1-91, 26-76, 22, 23/2, 24,26;

  • провулок Поліський, 2-4;

  • вулиця Абая, 33-65, 40-565;

  • провулок Білоруський, 7-23, 12-26;

  • вулиця Заслонова, 1-9, 22-26;

  • вулиця Поліська, 23 / 1-91, 26-76, 22, 23/2, 24,26;

  • провулок Поліський, 2-4, 5;

  • вулиця Дружби, 1-7, 2-20;

  • вулиця Зоряна, 39-65, 44-66;

  • вулиця Кедрова, 1-43, 2-36;

  • вулиця Курильська, 1-33, 2-36;

  • вулиця Мукачівська, 99 / 1-119, 128-154;

  • провулок Білоруський, 1-5, 2-10;

  • провулок Балтійський, 1-13, 4-18;

  • провулок Товариський, 1-3, 2-6;

  • вулиця І. Вишневського, 1-21, 2-18;

  • вулиця Товариська, 1-23, 2-28, 25, 30,32;

  • вулиця Вагнера, 1-21, 2-14;

  • провулок Вагнера, 2-22;

  • провулок Герцена, 2,4-24, 5-25;

  • вулиця Герцена, 1-19, 2-24;

  • вулиця Десантна, 1-23, 2-34,42-56,36-40, 58-72;

  • вулиця Геологічна, 2а;

  • вулиця Десняка, 1;

  • вулиця Криштофа Косинського, 1, 2-4;

  • вулиця М. Садовського;

  • вулиця Лавандова, 36,42 / 2,42а, 42б, 42г, 44 / 1,44а, 46 / 1,51, 51а, 53 / 2-65,60-70, 67-115;

  • вулиця Рубіжна, 1,1a, 1 "б", 2-34;

  • вулиця Ю.Кондратюка, 87-99,103-109,113-147, 112,114,122-140;

  • провулок Малахітовий, 1-15, 2-14;

  • вулиця Гвоздична, 20-46, 29-57;

  • вулиця Кармелюка, 46 / 2-58, 59 / 2-63;

  • вулиця Ю.Кондратюка, 144-204 / 1, 151-169;

  • вулиця Можайського, 25-69, 40-84;

  • провулок Лікарняний, 33;

  • провулок Малахітовий, 26,32а;

  • вулиця Чорногорська, 100-108, 35-75, 36-92, 79,81,96;

  • вулиця Залізничне місто, 17,19;

  • вулиця Щепкіна, 3-15, 6;

  • проспект Нігояна, 18,20, 22-26;

  • провулок Залізничне Місто, 9-15, 12-14;

  • провулок Чумацький, 2-4, 3-5, 9, 14-26;

  • проспект Нігояна, 4,10,14,16, 40-42;

  • вулиця Тісна, 1-27, 2-30,27,29,30-34.

Індустріальний район:

  • проспект Слобожанський, 98, 100;

  • вулиця Сагайдачного, 1-7, 2, 4, 8;

  • вулиця Киснева, 2-6.

АНД район:

  • вулиця Штормова, 115-201, 122-206;

  • провулок Таганрозький, 8-12, 13-17;

  • провулок Штормовий, 5-19, 4-32;

  • вулиця Чайковського, 103;

  • вулиця Тернова, 4а, 5;

  • вулиця Таганрозька, 122-222, 107-217;

  • вулиця Вологодська, 105а-155; 120-132;

  • вулиця Далекосхідна, 129-143;

  • вулиця Майська, 1-9,6,10;

  • вулиця Мельникова, 1-9,4-6;

  • вулиця Холодильна, 4-8,12 \ 1;

  • вулиця Штормова, 115-119,120-134,136,140,141-150,151-155,157,159,156-166,167-179,180-189,190-199,201-206;

  • провулок Штормовий, 4,5,10,12,14,16-19,21-32;

  • вулиця Чернігівська, 134-208,179-249,149, 90-106;

  • вулиця Кемеровська, 2-74,33-115;

  • вулиця Кольчугіна, 5 / 1-11,24-34;

  • вулиця Богомаза, 122;

  • вулиця Мольєра, 44-54,29-41;

  • вулиця Спартака, 41-59,56-76;

  • вулиця 8 Березня, 29-44;

  • вулиця Передова, 311, 327, 390, 331, 317, 392, 398;

  • вулиця П. Ангеліної, 107;

  • вулиця Мінусинська, 6-22 / 1-13;

  • вулиця Щитова, 142-158;

  • провулок Житомирський, 1-79;

  • вулиця Щитова, 30-44;

  • вулиця Житомирська, 2-169;

  • вулиця Кемеровська, 76-137;

  • провулок Визволення, 1-29;

  • провулок Донецький, 1-24;

  • вулиця Кольчугіна (насоси).

Самарський район:

  • вулиця М.Гречко, 41-119,76-106;

  • вулиця Польова, 21-79,64-118а;

  • вулиця Чаплинська, 387-265,218-290;

  • вулиця Одинківська, 2-70, 3-51;

  • вулиця Волошкова, 7-63, 18-54, 4;

  • вулиця Автодорожна, 38-54,37-49,33,35;

  • вулиця Липнева, 32-44,19а-27;

  • вулиця Роз'їздна, 54-62;

  • вулиця Романовського, 68-122,75-101;

  • вулиця Автодорожна, 4-2;

  • вулиця Липнева, 1;

  • вулиця Керамічна, 1-15,2-30;

  • вулиця Солов'їна, 47-75,42-64;

  • вулиця Туркменська, 51-125;

  • вулиця Юніна, 45-77,64-94;

  • вулиця Князя Островського, 2-18;

  • вулиця Живописна;

  • вулиця Спогадів, 147; 109-174, 181-235, 175;

  • вулиця Азербайджанська, 2-56, 1-65;

  • вулиця Сержанта Литвищенко, 8-18;

  • вулиця Ак. Корольова, 6, 3-123, 31А, 31к.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що під Дніпром чоловік відкрив стрілянину по дітях.

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