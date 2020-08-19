У Дніпрі заплановано масштабне відключення світла: кого стосується

У четвер, 20 серпня, в декількох районах Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Світла не буде за наступними адресами:

Центральний район:

проспект Дмитра Яворницького, 60, 60ж;

вулиця Воскресенська, 6, 8, 10, 12.

Чечелівський район:

вулиця Романа Шухевича, 22,24;

вулиця Щепкіна, 8,10-12, 17;

проспект Нігояна, 7.

Шевченківський район:

вулиця Казакова, 1а (п.1-4);

проспект Гагаріна, 105 (п.1-4), 105а, 107, 109, 111, 111а, 115, 115а;

вулиця Кабардинівська, 17-25;

вулиця Виборна, 1;

вулиця Володимирська, 2-26,3-17;

вулиця Леонтовича, 2-32,1-47;

вулиця Саксаганського, 10-30,9-27;

вулиця Заміська, 1-47 \ 2-42;

вулиця Рівненська, 9-35,2-8;

вулиця Рибальська, 9-21,4-304;

вулиця Пирогова, 4-10,7-25;

проспект Гагаріна, 74, 74-а, 74-к, 76;

вулиця Миколаївська, 1-23, 2-36;

вулиця Казакова, 1/1, 1-23, 1б, 7а;

вулиця Воскресенська, 2а;

вулиця К. В. Великого, 16, 16б;

проспект Дмитра Яворницького, 67а, 67, 69, 71;

вулиця Короленка, 3;

вулиця Воскресенська, 15, 17.

Соборний район:

вулиця Олени Ган;

вулиця Маневрова;

вулиця Глазунова;

вулиця М. Гнатюка, 28-84,15-57;

вулиця Бронетанкова;

вулиця Абхазька, 10-26,13,15;

вулиця Болгарська, 1-15,2-20;

вулиця Козакова, 25-49;

вулиця Одоєвського, 2-14,20-36,1-45;

тупик 1й Одоєвського, 1-5,2-6;

тупик 2й Одоєвського, 1-9;

тупик 3й Одоєвського, 1,3б, 2,2 А;

вулиця Рибінська, 1-13,19-77,17,23-55,63-77;

вулиця Толстого, 1-5,2-22,1,9;

провулок Чернівецький, 1-31,2-24;

вулиця Сімферопольська, 69-75;

провулок Люблінський, 2-26,1-15;

вулиця Сташкова, 28-84,25-71;

вулиця Тихвинська, 76-104,77-107;

вулиця Лабораторна, 63-99;

вулиця Горяна, 63-69,18-20;

вулиця В. Моссаковського, 3;

вулиця Шевченка, 23/53, 25.

Новокодацький район:

вулиця Набережна Заводська (Льодова Арена);

вулиця Лисенка, 1,3ж, 3д, 2-10 "б", 10в;

вулиця Квітуча, 1-25, 2-42;

вулиця Ентузіастів, 1-37, 2-30;

вулиця Сонячна, 1-7, 2-22;

вулиця Іллюшина, 1-7а, 2-8;

вулиця Гайдамацька, 30 / 2-86, 35-89;

вулиця Порохова, 30-66, 37-83;

вулиця Жигулівська, 38,38а;

вулиця Іллюшина, 9-53, 10-44;

вулиця Митищенська, 1-39, 2-34;

вулиця Жигулівська, 1-37, 2-36;

вулиця Писемського, 21/1;

вулиця Порохова, 1-35, 2-28;

вулиця Юпітерна, 1-19, 2-16;

вулиця Флангова, 57-113,60-108;

вулиця Проектна, 20-32,21-31,33;

вулиця Лісова, 17-29;

вулиця Беренге, 42,32,34;

вулиця Ковельська, 32-38, 13-37,39;

проспект Металургів, 54-112;

вулиця Поліська, 1-19, 2-20;

вулиця Зоряна, 1-37, 2-42;

вулиця Мукачівська, 57-99 / 2, 78-126;

провулок Балтійський, 2а, 2в;

вулиця Поліська, 23 / 1-91, 26-76, 22, 23/2, 24,26;

провулок Поліський, 2-4;

вулиця Абая, 33-65, 40-565;

провулок Білоруський, 7-23, 12-26;

вулиця Заслонова, 1-9, 22-26;

вулиця Поліська, 23 / 1-91, 26-76, 22, 23/2, 24,26;

провулок Поліський, 2-4, 5;

вулиця Дружби, 1-7, 2-20;

вулиця Зоряна, 39-65, 44-66;

вулиця Кедрова, 1-43, 2-36;

вулиця Курильська, 1-33, 2-36;

вулиця Мукачівська, 99 / 1-119, 128-154;

провулок Білоруський, 1-5, 2-10;

провулок Балтійський, 1-13, 4-18;

провулок Товариський, 1-3, 2-6;

вулиця І. Вишневського, 1-21, 2-18;

вулиця Товариська, 1-23, 2-28, 25, 30,32;

вулиця Вагнера, 1-21, 2-14;

провулок Вагнера, 2-22;

провулок Герцена, 2,4-24, 5-25;

вулиця Герцена, 1-19, 2-24;

вулиця Десантна, 1-23, 2-34,42-56,36-40, 58-72;

вулиця Геологічна, 2а;

вулиця Десняка, 1;

вулиця Криштофа Косинського, 1, 2-4;

вулиця М. Садовського;

вулиця Лавандова, 36,42 / 2,42а, 42б, 42г, 44 / 1,44а, 46 / 1,51, 51а, 53 / 2-65,60-70, 67-115;

вулиця Рубіжна, 1,1a, 1 "б", 2-34;

вулиця Ю.Кондратюка, 87-99,103-109,113-147, 112,114,122-140;

провулок Малахітовий, 1-15, 2-14;

вулиця Гвоздична, 20-46, 29-57;

вулиця Кармелюка, 46 / 2-58, 59 / 2-63;

вулиця Ю.Кондратюка, 144-204 / 1, 151-169;

вулиця Можайського, 25-69, 40-84;

провулок Лікарняний, 33;

провулок Малахітовий, 26,32а;

вулиця Чорногорська, 100-108, 35-75, 36-92, 79,81,96;

вулиця Залізничне місто, 17,19;

вулиця Щепкіна, 3-15, 6;

проспект Нігояна, 18,20, 22-26;

провулок Залізничне Місто, 9-15, 12-14;

провулок Чумацький, 2-4, 3-5, 9, 14-26;

проспект Нігояна, 4,10,14,16, 40-42;

вулиця Тісна, 1-27, 2-30,27,29,30-34.

Індустріальний район:

проспект Слобожанський, 98, 100;

вулиця Сагайдачного, 1-7, 2, 4, 8;

вулиця Киснева, 2-6.

АНД район:

вулиця Штормова, 115-201, 122-206;

провулок Таганрозький, 8-12, 13-17;

провулок Штормовий, 5-19, 4-32;

вулиця Чайковського, 103;

вулиця Тернова, 4а, 5;

вулиця Таганрозька, 122-222, 107-217;

вулиця Вологодська, 105а-155; 120-132;

вулиця Далекосхідна, 129-143;

вулиця Майська, 1-9,6,10;

вулиця Мельникова, 1-9,4-6;

вулиця Холодильна, 4-8,12 \ 1;

вулиця Штормова, 115-119,120-134,136,140,141-150,151-155,157,159,156-166,167-179,180-189,190-199,201-206;

провулок Штормовий, 4,5,10,12,14,16-19,21-32;

вулиця Чернігівська, 134-208,179-249,149, 90-106;

вулиця Кемеровська, 2-74,33-115;

вулиця Кольчугіна, 5 / 1-11,24-34;

вулиця Богомаза, 122;

вулиця Мольєра, 44-54,29-41;

вулиця Спартака, 41-59,56-76;

вулиця 8 Березня, 29-44;

вулиця Передова, 311, 327, 390, 331, 317, 392, 398;

вулиця П. Ангеліної, 107;

вулиця Мінусинська, 6-22 / 1-13;

вулиця Щитова, 142-158;

провулок Житомирський, 1-79;

вулиця Щитова, 30-44;

вулиця Житомирська, 2-169;

вулиця Кемеровська, 76-137;

провулок Визволення, 1-29;

провулок Донецький, 1-24;

вулиця Кольчугіна (насоси).

Самарський район:

вулиця М.Гречко, 41-119,76-106;

вулиця Польова, 21-79,64-118а;

вулиця Чаплинська, 387-265,218-290;

вулиця Одинківська, 2-70, 3-51;

вулиця Волошкова, 7-63, 18-54, 4;

вулиця Автодорожна, 38-54,37-49,33,35;

вулиця Липнева, 32-44,19а-27;

вулиця Роз'їздна, 54-62;

вулиця Романовського, 68-122,75-101;

вулиця Автодорожна, 4-2;

вулиця Липнева, 1;

вулиця Керамічна, 1-15,2-30;

вулиця Солов'їна, 47-75,42-64;

вулиця Туркменська, 51-125;

вулиця Юніна, 45-77,64-94;

вулиця Князя Островського, 2-18;

вулиця Живописна;

вулиця Спогадів, 147; 109-174, 181-235, 175;

вулиця Азербайджанська, 2-56, 1-65;

вулиця Сержанта Литвищенко, 8-18;

вулиця Ак. Корольова, 6, 3-123, 31А, 31к.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що під Дніпром чоловік відкрив стрілянину по дітях.

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