У Дніпрі заплановано масштабне відключення світла: кого стосується

Аліна Рашевська Життя міста 07:30, 17.07.2020

У п'ятницю, 17 липня, в декількох районах Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Світло відключать за такими адресами:

Центральний район:

  • проспект Дмитра Яворницького, 64, 64а.

Соборний район:

  • вулиця Севастопольська, 31 - 73, 54 - 64;

  • вулиця Марії Кюрі, 4 - 12, 11а - 13;

  • провулок Диканський, 1 - 5, 2 - 4, 2а - 38;

  • провулок Морський, 4 - 12, 7, 9;

  • вулиця Академіка Баха, 1 - 19, 10 - 16.

Шевченківський район:

  • вулицю Володимирська, 1 - 17, 2 - 28;

  • вулиця Леонтовича, 1 - 47, 2 - 32;

  • вулиця Саксаганського, 1 - 27, 2 - 30;

  • вулиця Січових Стрільців, 91;

  • вулиця Карабіновська, 17 - 25

  • вулиця Виборна, 1;

  • вулиця Короленка, 1, 4.

Самарський район:

  • вулиця Зеленоградська, 1 - 85, 2 - 116;

  • вулиця Прибережна, 1 - 23, 2 - 30, 34;

  • вулиця Галича Олександра, 1 - 81, 2 - 54.

Чечелівський район:

  • вулиця Коштуна, 1 - 9, 2 - 10;

  • вулиця Патона, 1 - 3, 2 - 6;

  • вулиця Тамбовська, 1 - 9, 4 - 20;

  • вулиця Філософська, 57 - 73, 72 - 94;

  • вулиця Флотська, 1 - 23, 2 - 32;

  • вулиця Надії Олексієнко, 47 - 61;

  • вулиця Юрія Савченка, 72.

Амур-Нижньодніпровський район:

  • вулиця Бажова, 21 - 35, 39;

  • вулиця Військова, 26 - 40, 45 - 67;

  • вулиця Полонської-Василенко, 26, 59 - 97;

  • вулиця Бойова, 2 - 18;

  • вулиця Варварівська, 1, 9, 13 - 21;

  • вулиця Новочеркаська, 2 - 64, 3 - 63;

  • вулиця Полєнова, 1 - 59, 2 - 60;

  • вулиця Гагринська, 8 - 38, 27 - 71;

  • провулок Солончаковий, 1 - 15, 1 - 19;

  • вулиця Грінченка, 109 - 117.

Новокодацький район:

  • вулиця Гастелло, 2 - 40, 5 - 51;

  • провулок Усть-Іллінський, 1 - 7, 2, 2а;

  • вулиця Шушенська, 1 - 23, 2 22;

  • вулиця Підгірна, 1 - 27, 2 - 16, 18 - 26, 29 - 49;

  • вулиця Мукачева, 121 - 127, 156 - 178;

  • вулиця Професійна, 1 - 47, 2 - 42;

  • провулок Хорольський, 1 - 11, 10 - 26, 27 - 31;

  • вулиця Хорольська, 1 - 33, 2 - 46;

  • вулиця Попова, 1 - 23, 2 - 24;

  • вулиця Дніпросталівська, 114г;

  • вулиця Задніпровська, 1 - 17, 2 - 10;

  • вулиця Металоконструкцій, 1 - 15, 2 - 16;

  • вулиця Республіканська, 2;

  • вулиця Дальноуральська, 1 - 25, 4 - 40;

  • провулок Дальноуральский, 4, 25;

  • вулиця Сусаніна, 1 - 17, 8 - 24;

  • провулок Сусаніна, 1 - 11, 4 - 14;

  • вулиця Гурзуфська, 1а, 1б;

  • вулиця Богуна, 4 - 22;

  • вулиця Івана Гонти, 1 - 25, 2 - 24;

  • вулиця Проїзна, 2а;

  • вулиця Мукачева, 67;

  • провулок Волдайского, 1 - 11, 2 - 24;

  • вулиця Волдайська, 1 - 25, 2 - 34;

  • вулиця Першотравнева, 45;

  • провулок Першотравневий, 1 - 7, 2 - 20, 27 - 31;

  • вулиця Біломорська, 1 - 55, 4 - 50;

  • вулиця Добровільна, 1 - 51, 4 - 36;

  • вулиця Писемського, 2 - 84, 3 - 77;

  • вулиця Лисенка, 12, 14;

  • вулиця Рудна, 1 - 17, 2 - 26.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що українців хочуть жорсткіше карати за несвоєчасну сплату комунальних послуг. Проект, зареєстрований у Верховній Раді, передбачає, що за три роки боржнику може набігти до 50% від вартості комунальних послуг.

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