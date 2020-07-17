У Дніпрі заплановано масштабне відключення світла: кого стосується

У п'ятницю, 17 липня, в декількох районах Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Світло відключать за такими адресами:

Центральний район:

проспект Дмитра Яворницького, 64, 64а.

Соборний район:

вулиця Севастопольська, 31 - 73, 54 - 64;

вулиця Марії Кюрі, 4 - 12, 11а - 13;

провулок Диканський, 1 - 5, 2 - 4, 2а - 38;

провулок Морський, 4 - 12, 7, 9;

вулиця Академіка Баха, 1 - 19, 10 - 16.

Шевченківський район:

вулицю Володимирська, 1 - 17, 2 - 28;

вулиця Леонтовича, 1 - 47, 2 - 32;

вулиця Саксаганського, 1 - 27, 2 - 30;

вулиця Січових Стрільців, 91;

вулиця Карабіновська, 17 - 25

вулиця Виборна, 1;

вулиця Короленка, 1, 4.

Самарський район:

вулиця Зеленоградська, 1 - 85, 2 - 116;

вулиця Прибережна, 1 - 23, 2 - 30, 34;

вулиця Галича Олександра, 1 - 81, 2 - 54.

Чечелівський район:

вулиця Коштуна, 1 - 9, 2 - 10;

вулиця Патона, 1 - 3, 2 - 6;

вулиця Тамбовська, 1 - 9, 4 - 20;

вулиця Філософська, 57 - 73, 72 - 94;

вулиця Флотська, 1 - 23, 2 - 32;

вулиця Надії Олексієнко, 47 - 61;

вулиця Юрія Савченка, 72.

Амур-Нижньодніпровський район:

вулиця Бажова, 21 - 35, 39;

вулиця Військова, 26 - 40, 45 - 67;

вулиця Полонської-Василенко, 26, 59 - 97;

вулиця Бойова, 2 - 18;

вулиця Варварівська, 1, 9, 13 - 21;

вулиця Новочеркаська, 2 - 64, 3 - 63;

вулиця Полєнова, 1 - 59, 2 - 60;

вулиця Гагринська, 8 - 38, 27 - 71;

провулок Солончаковий, 1 - 15, 1 - 19;

вулиця Грінченка, 109 - 117.

Новокодацький район:

вулиця Гастелло, 2 - 40, 5 - 51;

провулок Усть-Іллінський, 1 - 7, 2, 2а;

вулиця Шушенська, 1 - 23, 2 22;

вулиця Підгірна, 1 - 27, 2 - 16, 18 - 26, 29 - 49;

вулиця Мукачева, 121 - 127, 156 - 178;

вулиця Професійна, 1 - 47, 2 - 42;

провулок Хорольський, 1 - 11, 10 - 26, 27 - 31;

вулиця Хорольська, 1 - 33, 2 - 46;

вулиця Попова, 1 - 23, 2 - 24;

вулиця Дніпросталівська, 114г;

вулиця Задніпровська, 1 - 17, 2 - 10;

вулиця Металоконструкцій, 1 - 15, 2 - 16;

вулиця Республіканська, 2;

вулиця Дальноуральська, 1 - 25, 4 - 40;

провулок Дальноуральский, 4, 25;

вулиця Сусаніна, 1 - 17, 8 - 24;

провулок Сусаніна, 1 - 11, 4 - 14;

вулиця Гурзуфська, 1а, 1б;

вулиця Богуна, 4 - 22;

вулиця Івана Гонти, 1 - 25, 2 - 24;

вулиця Проїзна, 2а;

вулиця Мукачева, 67;

провулок Волдайского, 1 - 11, 2 - 24;

вулиця Волдайська, 1 - 25, 2 - 34;

вулиця Першотравнева, 45;

провулок Першотравневий, 1 - 7, 2 - 20, 27 - 31;

вулиця Біломорська, 1 - 55, 4 - 50;

вулиця Добровільна, 1 - 51, 4 - 36;

вулиця Писемського, 2 - 84, 3 - 77;

вулиця Лисенка, 12, 14;

вулиця Рудна, 1 - 17, 2 - 26.

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