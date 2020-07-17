У Дніпрі заплановано масштабне відключення світла: кого стосується
У Дніпрі заплановано масштабне відключення світла. mrpl.city
У п'ятницю, 17 липня, в декількох районах Дніпра не буде електрики.
Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Світло відключать за такими адресами:
Центральний район:
проспект Дмитра Яворницького, 64, 64а.
Соборний район:
вулиця Севастопольська, 31 - 73, 54 - 64;
вулиця Марії Кюрі, 4 - 12, 11а - 13;
провулок Диканський, 1 - 5, 2 - 4, 2а - 38;
провулок Морський, 4 - 12, 7, 9;
вулиця Академіка Баха, 1 - 19, 10 - 16.
Шевченківський район:
вулицю Володимирська, 1 - 17, 2 - 28;
вулиця Леонтовича, 1 - 47, 2 - 32;
вулиця Саксаганського, 1 - 27, 2 - 30;
вулиця Січових Стрільців, 91;
вулиця Карабіновська, 17 - 25
вулиця Виборна, 1;
вулиця Короленка, 1, 4.
Самарський район:
вулиця Зеленоградська, 1 - 85, 2 - 116;
вулиця Прибережна, 1 - 23, 2 - 30, 34;
вулиця Галича Олександра, 1 - 81, 2 - 54.
Чечелівський район:
вулиця Коштуна, 1 - 9, 2 - 10;
вулиця Патона, 1 - 3, 2 - 6;
вулиця Тамбовська, 1 - 9, 4 - 20;
вулиця Філософська, 57 - 73, 72 - 94;
вулиця Флотська, 1 - 23, 2 - 32;
вулиця Надії Олексієнко, 47 - 61;
вулиця Юрія Савченка, 72.
Амур-Нижньодніпровський район:
вулиця Бажова, 21 - 35, 39;
вулиця Військова, 26 - 40, 45 - 67;
вулиця Полонської-Василенко, 26, 59 - 97;
вулиця Бойова, 2 - 18;
вулиця Варварівська, 1, 9, 13 - 21;
вулиця Новочеркаська, 2 - 64, 3 - 63;
вулиця Полєнова, 1 - 59, 2 - 60;
вулиця Гагринська, 8 - 38, 27 - 71;
провулок Солончаковий, 1 - 15, 1 - 19;
вулиця Грінченка, 109 - 117.
Новокодацький район:
вулиця Гастелло, 2 - 40, 5 - 51;
провулок Усть-Іллінський, 1 - 7, 2, 2а;
вулиця Шушенська, 1 - 23, 2 22;
вулиця Підгірна, 1 - 27, 2 - 16, 18 - 26, 29 - 49;
вулиця Мукачева, 121 - 127, 156 - 178;
вулиця Професійна, 1 - 47, 2 - 42;
провулок Хорольський, 1 - 11, 10 - 26, 27 - 31;
вулиця Хорольська, 1 - 33, 2 - 46;
вулиця Попова, 1 - 23, 2 - 24;
вулиця Дніпросталівська, 114г;
вулиця Задніпровська, 1 - 17, 2 - 10;
вулиця Металоконструкцій, 1 - 15, 2 - 16;
вулиця Республіканська, 2;
вулиця Дальноуральська, 1 - 25, 4 - 40;
провулок Дальноуральский, 4, 25;
вулиця Сусаніна, 1 - 17, 8 - 24;
провулок Сусаніна, 1 - 11, 4 - 14;
вулиця Гурзуфська, 1а, 1б;
вулиця Богуна, 4 - 22;
вулиця Івана Гонти, 1 - 25, 2 - 24;
вулиця Проїзна, 2а;
вулиця Мукачева, 67;
провулок Волдайского, 1 - 11, 2 - 24;
вулиця Волдайська, 1 - 25, 2 - 34;
вулиця Першотравнева, 45;
провулок Першотравневий, 1 - 7, 2 - 20, 27 - 31;
вулиця Біломорська, 1 - 55, 4 - 50;
вулиця Добровільна, 1 - 51, 4 - 36;
вулиця Писемського, 2 - 84, 3 - 77;
вулиця Лисенка, 12, 14;
вулиця Рудна, 1 - 17, 2 - 26.
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