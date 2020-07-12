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У Дніпрі заплановано масштабне відключення світла: кого стосується

Аліна Рашевська
Життя міста
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У Дніпрі заплановано масштабне відключення світла: кого стосується

У Дніпрі заплановано масштабне відключення світла. od.vgorode.ua

У понеділок, 13 липня, в декількох районах Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Світло відключать за такими адресами:

Амур-Нижньодніпровський район:

  • вулиця Вологодська, 1-9, 2-10;

  • вулиця В'яземська, 1-41, 2-38;

  • вулиця Єнісейська, 1/1;

  • вулиця Калинова, 32-50, 54-64;

  • вулиця Лисичанська, 2-36, 3-31;

  • вулиця Обоянська, 19-47;

  • вулиця Софії Ковалевської, 17-47, 22, 24-74;

  • вулиця Срібна, 1-31, 2-32;

  • вулиця Хабаровська, 24-54;

  • вулиця Бойова, 2-18;

  • вулиця Варварівська, 1, 9, 13-21;

  • вулиця Новочеркаська, 3-63, 2-64;

  • вулиця Полєнова, 1-59, 2-60:

  • вулиця Гагринська, 8-38, 27-71;

  • провулок Солончаковий, 1-15, 1-19;

  • вулиця Грінченка, 109-117;

  • вулиця Рилєєва, 2-146, 29-223;

  • вулиця Трансформаторна, 26-118, 158-171;

  • провулок Трансформаторний.

Центральний район:

  • вулиця Стромцова, 4, 6, 4в;

  • проспект Поля, 115.

Шевченківський район:

  • вулиця Володимирська, 2-28, 1-17;

  • вулиця Леонтовича, 1-47, 2-32;

  • вулиця Саксаганського, 1-27, 2-30;

  • вулиця Січових Стрільців, 91;

  • вулиця Карабіновська, 17-25;

  • вулиця Виборна, 1;

  • вулиця Гладкова, 36;

  • вулиця Інженерна, 7а.

Соборний район:

  • вулиця Олени Ган;

  • вулиця Маневрова;

  • вулиця Ласточкіна;

  • вулиця Достоєвська;

  • вулиця Маршала Гречки, 76-106, 41-118;

  • вулиця Польова, 23-79, 64-118;

  • вулиця Чаплинська, 265-361, 218-290;

  • проспект Героїв, 12, корпус 1-7 (п. 1-14);

  • проспект Героїв, 10;

  • вулиця Шакальського, 34-40;

  • вулиця Панікахи, 15.

Чечелівський район:

  • вулиця Щедріна, 59, 66;

  • вулиця Криворізька, 10;

  • вулиця Макарова, 8;

  • провулок Станкобудівників, 3;

  • вулиця Будівельників, 27, 27а;

  • вулиця Суворова, 33;

  • вулиця Зимова, 1-20;

  • провулок Зимовий, 1-10;

  • вулиця Переможців, 15-55, 40-74.

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