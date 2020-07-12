У Дніпрі заплановано масштабне відключення світла: кого стосується

У понеділок, 13 липня, в декількох районах Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Світло відключать за такими адресами:

Амур-Нижньодніпровський район:

вулиця Вологодська, 1-9, 2-10;

вулиця В'яземська, 1-41, 2-38;

вулиця Єнісейська, 1/1;

вулиця Калинова, 32-50, 54-64;

вулиця Лисичанська, 2-36, 3-31;

вулиця Обоянська, 19-47;

вулиця Софії Ковалевської, 17-47, 22, 24-74;

вулиця Срібна, 1-31, 2-32;

вулиця Хабаровська, 24-54;

вулиця Бойова, 2-18;

вулиця Варварівська, 1, 9, 13-21;

вулиця Новочеркаська, 3-63, 2-64;

вулиця Полєнова, 1-59, 2-60:

вулиця Гагринська, 8-38, 27-71;

провулок Солончаковий, 1-15, 1-19;

вулиця Грінченка, 109-117;

вулиця Рилєєва, 2-146, 29-223;

вулиця Трансформаторна, 26-118, 158-171;

провулок Трансформаторний.

Центральний район:

вулиця Стромцова, 4, 6, 4в;

проспект Поля, 115.

Шевченківський район:

вулиця Володимирська, 2-28, 1-17;

вулиця Леонтовича, 1-47, 2-32;

вулиця Саксаганського, 1-27, 2-30;

вулиця Січових Стрільців, 91;

вулиця Карабіновська, 17-25;

вулиця Виборна, 1;

вулиця Гладкова, 36;

вулиця Інженерна, 7а.

Соборний район:

вулиця Олени Ган;

вулиця Маневрова;

вулиця Ласточкіна;

вулиця Достоєвська;

вулиця Маршала Гречки, 76-106, 41-118;

вулиця Польова, 23-79, 64-118;

вулиця Чаплинська, 265-361, 218-290;

проспект Героїв, 12, корпус 1-7 (п. 1-14);

проспект Героїв, 10;

вулиця Шакальського, 34-40;

вулиця Панікахи, 15.

Чечелівський район:

вулиця Щедріна, 59, 66;

вулиця Криворізька, 10;

вулиця Макарова, 8;

провулок Станкобудівників, 3;

вулиця Будівельників, 27, 27а;

вулиця Суворова, 33;

вулиця Зимова, 1-20;

провулок Зимовий, 1-10;

вулиця Переможців, 15-55, 40-74.

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