У Дніпрі заплановано масштабне відключення світла: кого стосується
У Дніпрі заплановано масштабне відключення світла. od.vgorode.ua
У понеділок, 13 липня, в декількох районах Дніпра не буде електрики.
Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Світло відключать за такими адресами:
Амур-Нижньодніпровський район:
вулиця Вологодська, 1-9, 2-10;
вулиця В'яземська, 1-41, 2-38;
вулиця Єнісейська, 1/1;
вулиця Калинова, 32-50, 54-64;
вулиця Лисичанська, 2-36, 3-31;
вулиця Обоянська, 19-47;
вулиця Софії Ковалевської, 17-47, 22, 24-74;
вулиця Срібна, 1-31, 2-32;
вулиця Хабаровська, 24-54;
вулиця Бойова, 2-18;
вулиця Варварівська, 1, 9, 13-21;
вулиця Новочеркаська, 3-63, 2-64;
вулиця Полєнова, 1-59, 2-60:
вулиця Гагринська, 8-38, 27-71;
провулок Солончаковий, 1-15, 1-19;
вулиця Грінченка, 109-117;
вулиця Рилєєва, 2-146, 29-223;
вулиця Трансформаторна, 26-118, 158-171;
провулок Трансформаторний.
Центральний район:
вулиця Стромцова, 4, 6, 4в;
проспект Поля, 115.
Шевченківський район:
вулиця Володимирська, 2-28, 1-17;
вулиця Леонтовича, 1-47, 2-32;
вулиця Саксаганського, 1-27, 2-30;
вулиця Січових Стрільців, 91;
вулиця Карабіновська, 17-25;
вулиця Виборна, 1;
вулиця Гладкова, 36;
вулиця Інженерна, 7а.
Соборний район:
вулиця Олени Ган;
вулиця Маневрова;
вулиця Ласточкіна;
вулиця Достоєвська;
вулиця Маршала Гречки, 76-106, 41-118;
вулиця Польова, 23-79, 64-118;
вулиця Чаплинська, 265-361, 218-290;
проспект Героїв, 12, корпус 1-7 (п. 1-14);
проспект Героїв, 10;
вулиця Шакальського, 34-40;
вулиця Панікахи, 15.
Чечелівський район:
вулиця Щедріна, 59, 66;
вулиця Криворізька, 10;
вулиця Макарова, 8;
провулок Станкобудівників, 3;
вулиця Будівельників, 27, 27а;
вулиця Суворова, 33;
вулиця Зимова, 1-20;
провулок Зимовий, 1-10;
вулиця Переможців, 15-55, 40-74.
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