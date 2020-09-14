У Дніпрі заплановано масштабне відключення світла: адреси

У вівторок, 15 вересня, в декількох районах Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Світло відключать за такими адресами:

Амур-Нижньодніпровський район:

вулиця Мінська, 1-9,2;

провулок Перовської, 1-3,9;

вулиця Тбіліська, 15-35,10-38;

вулиця Знаменівська, 10,13-19;

провулок Знаменівський, 1-7,2-8;

вулиця Вологодська, 105а-155; 120-132;

вулиця Далекосхідна, 129-143;

вулиця Майська, 1-9,6,10;

вулиця Мельникова, 1-9,4-6;

вулиця Холодильна, 4-8,12 / 1;

вулиця Таганрозька, 339, 283-361,306-374;

Шатурський провулок, 1-7,2-8;

вулиця Шефська, 1-13,2-22;

вулиця Широка, 221, 47-71,18-36, 45,16;

Таганрозький провулок, 8-12,13-17;

вулиця Тернова, 5,4а;

вулиця Штормова, 115-213,120-222;

Штормовий провулок, 5,17-23,4,10-32;

вулиця Чайковського, 103;

вулиця Казахстанська, 1-7,2-24;

Казахстанський провулок, 5-23,2-36;

вулиця Мінусинська, 85,87, 15-83,22-80,52а, 89-141Б, 82-174;

Мінусинський провулок, 14,16,30,32,34,38,54,56;

Окопний провулок, 25.

Індустріальний район:

вулиця Андрусенко, 1-27, 2-34;

вулиця Артюшенко, 72-76, 86-88, 90-104;

вулиця Гребінки, 1-41,8-42;

вулиця Кільцева, 1-27,2-30;

вулиця Крилова, 1-17,2-14;

вулиця Некрасова, 1,2-14;

вулиця Вітчизняна, 1-11;

вулиця Роздільна, 1-35,2-26;

вулиця Тургенєва, 1-35,2-30.

Самарський район:

вул. Молодогвардійська, 10А, 10;

вул. Люблінська, 12;

вул. Маршала Малиновського, 124;

вул. Маршала Малиновського, 140;

вул. Молодогвардійська, 1;

вул. Молодогвардійська, 32, 32Д;

вул. Молодогвардійська, 20;

вул. Маршала Малиновського, 118;

вул. Молодогвардійська, 22;

вул. Люблінська, 18;

вул. Люблінська, 7;

вул. Люблінська, 5;

вул. Молодогвардійська, 18;

вул. Маршала Малиновського, 146;

вул. Гречко, 41-119; 76-106;

вул. Польова, 21-79; 64-118а;

вул. Чаплинська, 387-265; 218-290;

вул. Бузкова;

пров. Смородиновий, 30-48;

вул. Ковтуненко;

вул. Дитинства, 130-148; 135-161;

вул. Сержанта Литвищенко, 135;

вул. Гостинна.

Шевченківський район:

вул. Михайла Грушевського, 29-49;

вул. Вознесенська, 13-51,16;

вул. Січових Стрільців, 28-60,31-59;

вул Свєтлова, 29-35,30-54;

вул. Краснопільська, 4а, 6а, 8-б, 10.

Соборний район:

вул. Космічна, 17;

пр. Героїв, 1; 1-б; 3-б; 3-д; 1-м;

вул. Високовольтна, 1а-51/2;

вул. Гаражна, 2-52, 1-61;

вул. Городня, 2-68,1-51 / 1;

вул. Аеродромна, 2-44,1-51 / 2;

вул. Абхазька;

вул. Тунельних, 1-69, 2-58;

вул. Муромська, 2-56,1-57;

пров. Пермський, 2а-60,1-55;

вул. Соколина, 1,2-10.

Центральний район:

вул. Фабра, 4;

пр. Яворницького, 87, 91.

Чечелівський район:

вул. Пушкіна, 67-69, 71;

вул. Чичеріна, 17, 22.

Новокодацький район:

вулиця Залізнична, 17,19;

вулиця Щепкіна, 3-15, 6, 8,10-12, 17;

пр. Нігояна, 18,20,22-26,4,10,14,16,40-42,7;

провулок Залізничний, 9-15, 12-14;

вулиця Стадіонна;

вулиця Сорокового, 2-46, 1-45;

провулок Чумацький, 2-4, 3-5, 9, 14-26;

вулиця Тісна, 1-27, 2-30,27,29,30-34;

вулиця Романа Шухевича, 22,24;

вулиця Білецького, 4-42, 5;

вулиця Ясенева, 1-49, 2-80,80а;

вулиця Григорія Сковороди, 1-111, 2-124;

вулиця Гвардійська, 11-33, 24-50, 117;

вулиця Грузинська, 1-25, 2-36;

вулиця А. Барвінок, 1-27, 66-98;

провулок Грузинський, 1-3, 2-4;

вулиця Корсунська, 1-5, 2-18;

вулиця Семена Бардадима, 43, 47, 31-41, 45, 49-69, 58-74, 75-133, 78-118;

вулиця Погоріла, 66-72, 3-59, 10-62;

вулиця Старобазарний, 71-79, 26-40;

площа Вереснева, 1, 5, 7, 4-12;

вулиця Фортечний, 98-100, 101-111,102-106;

вулиця Річкова, 1-29, 4-24;

вулиця Алеутська, 12/1;

вулиця Тарана, 6-28, 9-41.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що поліція Дніпра затримала чоловіка, якого підозрюють у вбивстві місцевого жителя вночі 13 вересня. Ним виявився 31-річний раніше судимий іноземець.

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