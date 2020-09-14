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У Дніпрі заплановано масштабне відключення світла: адреси

Софія Ковнір
Софія Ковнір
Життя міста
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У Дніпрі заплановано масштабне відключення світла: адреси

У вівторок, 15 вересня, в декількох районах Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Світло відключать за такими адресами:

Амур-Нижньодніпровський район:

  • вулиця Мінська, 1-9,2;

  • провулок Перовської, 1-3,9;

  • вулиця Тбіліська, 15-35,10-38;

  • вулиця Знаменівська, 10,13-19;

  • провулок Знаменівський, 1-7,2-8;

  • вулиця Вологодська, 105а-155; 120-132;

  • вулиця Далекосхідна, 129-143;

  • вулиця Майська, 1-9,6,10;

  • вулиця Мельникова, 1-9,4-6;

  • вулиця Холодильна, 4-8,12 / 1;

  • вулиця Таганрозька, 339, 283-361,306-374;

  • Шатурський провулок, 1-7,2-8;

  • вулиця Шефська, 1-13,2-22;

  • вулиця Широка, 221, 47-71,18-36, 45,16;

  • Таганрозький провулок, 8-12,13-17;

  • вулиця Тернова, 5,4а;

  • вулиця Штормова, 115-213,120-222;

  • Штормовий провулок, 5,17-23,4,10-32;

  • вулиця Чайковського, 103;

  • вулиця Казахстанська, 1-7,2-24;

  • Казахстанський провулок, 5-23,2-36;

  • вулиця Мінусинська, 85,87, 15-83,22-80,52а, 89-141Б, 82-174;

  • Мінусинський провулок, 14,16,30,32,34,38,54,56;

  • Окопний провулок, 25.

Індустріальний район:

  • вулиця Андрусенко, 1-27, 2-34;

  • вулиця Артюшенко, 72-76, 86-88, 90-104;

  • вулиця Гребінки, 1-41,8-42;

  • вулиця Кільцева, 1-27,2-30;

  • вулиця Крилова, 1-17,2-14;

  • вулиця Некрасова, 1,2-14;

  • вулиця Вітчизняна, 1-11;

  • вулиця Роздільна, 1-35,2-26;

  • вулиця Тургенєва, 1-35,2-30.

Самарський район:

  • вул. Молодогвардійська, 10А, 10;

  • вул. Люблінська, 12;

  • вул. Маршала Малиновського, 124;

  • вул. Маршала Малиновського, 140;

  • вул. Молодогвардійська, 1;

  • вул. Молодогвардійська, 32, 32Д;

  • вул. Молодогвардійська, 20;

  • вул. Маршала Малиновського, 118;

  • вул. Молодогвардійська, 22;

  • вул. Люблінська, 18;

  • вул. Люблінська, 7;

  • вул. Люблінська, 5;

  • вул. Молодогвардійська, 18;

  • вул. Маршала Малиновського, 146;

  • вул. Гречко, 41-119; 76-106;

  • вул. Польова, 21-79; 64-118а;

  • вул. Чаплинська, 387-265; 218-290;

  • вул. Бузкова;

  • пров. Смородиновий, 30-48;

  • вул. Ковтуненко;

  • вул. Дитинства, 130-148; 135-161;

  • вул. Сержанта Литвищенко, 135;

  • вул. Гостинна.

Шевченківський район:

  • вул. Михайла Грушевського, 29-49;

  • вул. Вознесенська, 13-51,16;

  • вул. Січових Стрільців, 28-60,31-59;

  • вул Свєтлова, 29-35,30-54;

  • вул. Краснопільська, 4а, 6а, 8-б, 10.

Соборний район:

  • вул. Космічна, 17;

  • пр. Героїв, 1; 1-б; 3-б; 3-д; 1-м;

  • вул. Високовольтна, 1а-51/2;

  • вул. Гаражна, 2-52, 1-61;

  • вул. Городня, 2-68,1-51 / 1;

  • вул. Аеродромна, 2-44,1-51 / 2;

  • вул. Абхазька;

  • вул. Тунельних, 1-69, 2-58;

  • вул. Муромська, 2-56,1-57;

  • пров. Пермський, 2а-60,1-55;

  • вул. Соколина, 1,2-10.

Центральний район:

  • вул. Фабра, 4;

  • пр. Яворницького, 87, 91.

Чечелівський район:

  • вул. Пушкіна, 67-69, 71;

  • вул. Чичеріна, 17, 22.

Новокодацький район:

  • вулиця Залізнична, 17,19;

  • вулиця Щепкіна, 3-15, 6, 8,10-12, 17;

  • пр. Нігояна, 18,20,22-26,4,10,14,16,40-42,7;

  • провулок Залізничний, 9-15, 12-14;

  • вулиця Стадіонна;

  • вулиця Сорокового, 2-46, 1-45;

  • провулок Чумацький, 2-4, 3-5, 9, 14-26;

  • вулиця Тісна, 1-27, 2-30,27,29,30-34;

  • вулиця Романа Шухевича, 22,24;

  • вулиця Білецького, 4-42, 5;

  • вулиця Ясенева, 1-49, 2-80,80а;

  • вулиця Григорія Сковороди, 1-111, 2-124;

  • вулиця Гвардійська, 11-33, 24-50, 117;

  • вулиця Грузинська, 1-25, 2-36;

  • вулиця А. Барвінок, 1-27, 66-98;

  • провулок Грузинський, 1-3, 2-4;

  • вулиця Корсунська, 1-5, 2-18;

  • вулиця Семена Бардадима, 43, 47, 31-41, 45, 49-69, 58-74, 75-133, 78-118;

  • вулиця Погоріла, 66-72, 3-59, 10-62;

  • вулиця Старобазарний, 71-79, 26-40;

  • площа Вереснева, 1, 5, 7, 4-12;

  • вулиця Фортечний, 98-100, 101-111,102-106;

  • вулиця Річкова, 1-29, 4-24;

  • вулиця Алеутська, 12/1;

  • вулиця Тарана, 6-28, 9-41.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що поліція Дніпра затримала чоловіка, якого підозрюють у вбивстві місцевого жителя вночі 13 вересня. Ним виявився 31-річний раніше судимий іноземець.

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