У Дніпрі заплановано масштабне відключення світла: адреси

У вівторок, 15 вересня, в декількох районах Дніпра не буде електрики.
Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Світло відключать за такими адресами:
Амур-Нижньодніпровський район:
вулиця Мінська, 1-9,2;
провулок Перовської, 1-3,9;
вулиця Тбіліська, 15-35,10-38;
вулиця Знаменівська, 10,13-19;
провулок Знаменівський, 1-7,2-8;
вулиця Вологодська, 105а-155; 120-132;
вулиця Далекосхідна, 129-143;
вулиця Майська, 1-9,6,10;
вулиця Мельникова, 1-9,4-6;
вулиця Холодильна, 4-8,12 / 1;
вулиця Таганрозька, 339, 283-361,306-374;
Шатурський провулок, 1-7,2-8;
вулиця Шефська, 1-13,2-22;
вулиця Широка, 221, 47-71,18-36, 45,16;
Таганрозький провулок, 8-12,13-17;
вулиця Тернова, 5,4а;
вулиця Штормова, 115-213,120-222;
Штормовий провулок, 5,17-23,4,10-32;
вулиця Чайковського, 103;
вулиця Казахстанська, 1-7,2-24;
Казахстанський провулок, 5-23,2-36;
вулиця Мінусинська, 85,87, 15-83,22-80,52а, 89-141Б, 82-174;
Мінусинський провулок, 14,16,30,32,34,38,54,56;
Окопний провулок, 25.
Індустріальний район:
вулиця Андрусенко, 1-27, 2-34;
вулиця Артюшенко, 72-76, 86-88, 90-104;
вулиця Гребінки, 1-41,8-42;
вулиця Кільцева, 1-27,2-30;
вулиця Крилова, 1-17,2-14;
вулиця Некрасова, 1,2-14;
вулиця Вітчизняна, 1-11;
вулиця Роздільна, 1-35,2-26;
вулиця Тургенєва, 1-35,2-30.
Самарський район:
вул. Молодогвардійська, 10А, 10;
вул. Люблінська, 12;
вул. Маршала Малиновського, 124;
вул. Маршала Малиновського, 140;
вул. Молодогвардійська, 1;
вул. Молодогвардійська, 32, 32Д;
вул. Молодогвардійська, 20;
вул. Маршала Малиновського, 118;
вул. Молодогвардійська, 22;
вул. Люблінська, 18;
вул. Люблінська, 7;
вул. Люблінська, 5;
вул. Молодогвардійська, 18;
вул. Маршала Малиновського, 146;
вул. Гречко, 41-119; 76-106;
вул. Польова, 21-79; 64-118а;
вул. Чаплинська, 387-265; 218-290;
вул. Бузкова;
пров. Смородиновий, 30-48;
вул. Ковтуненко;
вул. Дитинства, 130-148; 135-161;
вул. Сержанта Литвищенко, 135;
вул. Гостинна.
Шевченківський район:
вул. Михайла Грушевського, 29-49;
вул. Вознесенська, 13-51,16;
вул. Січових Стрільців, 28-60,31-59;
вул Свєтлова, 29-35,30-54;
вул. Краснопільська, 4а, 6а, 8-б, 10.
Соборний район:
вул. Космічна, 17;
пр. Героїв, 1; 1-б; 3-б; 3-д; 1-м;
вул. Високовольтна, 1а-51/2;
вул. Гаражна, 2-52, 1-61;
вул. Городня, 2-68,1-51 / 1;
вул. Аеродромна, 2-44,1-51 / 2;
вул. Абхазька;
вул. Тунельних, 1-69, 2-58;
вул. Муромська, 2-56,1-57;
пров. Пермський, 2а-60,1-55;
вул. Соколина, 1,2-10.
Центральний район:
вул. Фабра, 4;
пр. Яворницького, 87, 91.
Чечелівський район:
вул. Пушкіна, 67-69, 71;
вул. Чичеріна, 17, 22.
Новокодацький район:
вулиця Залізнична, 17,19;
вулиця Щепкіна, 3-15, 6, 8,10-12, 17;
пр. Нігояна, 18,20,22-26,4,10,14,16,40-42,7;
провулок Залізничний, 9-15, 12-14;
вулиця Стадіонна;
вулиця Сорокового, 2-46, 1-45;
провулок Чумацький, 2-4, 3-5, 9, 14-26;
вулиця Тісна, 1-27, 2-30,27,29,30-34;
вулиця Романа Шухевича, 22,24;
вулиця Білецького, 4-42, 5;
вулиця Ясенева, 1-49, 2-80,80а;
вулиця Григорія Сковороди, 1-111, 2-124;
вулиця Гвардійська, 11-33, 24-50, 117;
вулиця Грузинська, 1-25, 2-36;
вулиця А. Барвінок, 1-27, 66-98;
провулок Грузинський, 1-3, 2-4;
вулиця Корсунська, 1-5, 2-18;
вулиця Семена Бардадима, 43, 47, 31-41, 45, 49-69, 58-74, 75-133, 78-118;
вулиця Погоріла, 66-72, 3-59, 10-62;
вулиця Старобазарний, 71-79, 26-40;
площа Вереснева, 1, 5, 7, 4-12;
вулиця Фортечний, 98-100, 101-111,102-106;
вулиця Річкова, 1-29, 4-24;
вулиця Алеутська, 12/1;
вулиця Тарана, 6-28, 9-41.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що поліція Дніпра затримала чоловіка, якого підозрюють у вбивстві місцевого жителя вночі 13 вересня. Ним виявився 31-річний раніше судимий іноземець.
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