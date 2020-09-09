У Дніпрі заплановано масштабне відключення світла: адреси

У четвер, 10 вересня, з 08:00 до 19:00 в декількох районах Дніпрі не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Світло відключать за такими адресами:

Самарський район:

вулиця М. Гречко, 41-119, 76-106;

вулиця Польова, 21-79, 64-118а;

вулиця Чаплинська, 387-265, 218-290;

вулиця Спогадів, 147, 109-174, 181-235, 175;

вулиця Азербайджанська, 2-56, 1-65;

вулиця Сержанта Литвищенка, 8-18;

вулиця Академіка Корольова, 6, 3-123, 31а, 31к;

вулиця Історична, 2-30, 1-27;

вулиця Лебедина, 1-63, 2-110.

Соборний район:

проспект Праці, 22, 24;

вулиця Стартова, 1;

вулиця Трудових резервів, 6;

вулиця Космічна, 13, 13к, 17б;

вулиця Олеся Гончара, 8, 12, 16, 18, 20, 32;

вулиця Паторжинського, 7, 9;

вулиця Жуковського, 25-33, 35а;

вулиця Чернишевського, 24;

вулиця Болгарська, 1-11, 2-12;

вулиця Батарейна, 1-19, 2-34;

вулиця Рибінська, 19-77;

вулиця Абхазька, 10-24, 15/1, 15/2;

вулиця Одоєвського, 2-32, 7-35;

3-й тупик Одоєвського, 1, 2, 2а;

вулиця Толстого, 2-20, 1-5;

2-й тупик Одоєвського, 3-7, 2-6;

вулиця Казакова, 25 / 1-47 / 1;

1-й тупик Одоєвського, 2-6, 3-5;

вулиця Сташкова, 28-84, 25-71;

вулиця Тихвинська, 76-104, 77-107;

вулиця Лабораторна, 63-99;

вулиця Горяна, 63-69, 18-20.

Амур-Нижньодніпровський район:

провулок С. Перовської, 1-3, 9;

вулиця Мінська, 1-9, 2;

вулиця Тбіліська, 15-35, 10-38;

вулиця Знаменівська, 10, 13-19;

провулок Знаменівський, 1-7, 2-8;

вулиця Опанаса Ковпака, 4-32;

вулиця Таганрозька, 339;

Шатурський провулок, 1-7, 2-8;

вулиця Шефська, 1-13, 2-22;

вулиця Широка, 221, 47-71, 18-36;

вулиця Таганрозька, 283-361, 306-374;

вулиця Широка, 45, 16;

вулиця Казахстанська, 1-7, 2-24;

вулиця Заярська, 1-47;

Казахстанський провулок, 5-23, 2-36;

вулиця Мінусинська, 85, 87;

Мінусинський провулок, 14, 16, 30, 32;

вулиця Мінусинська, 15-83, 22-80, 52а;

Мінусинський провулок, 34, 38, 54, 56;

вулиця Мінусинська, 89-141б, 82-174;

Окопний провулок, 25;

вулиця Вологодська, 105а-155, 120-132;

вулиця Далекосхідна, 129-143;

вулиця Майська, 1-9, 6, 10;

вулиця Мельникова, 1-9, 4-6;

вулиця Холодильна, 4-8, 12 \ 1;

вулиця Кавунова, 1-12;

вулиця Гірничорудна, 3-14а;

вулиця Дарницька, 24-28;

вулиця Доватора, 2, 4;

вулиця Магнітна, 20;

вулиця Мінська, 1-9;

вулиця Новомосковська, 2-15;

вулиця Прапорна, 10-20;

вулиця Самарська, 10, 21;

вулиця Тбіліська, 16-38;

вулиця Шукліна, 27-32;

провулок Дорожний, 1-8;

провулок Прапорний, 3-8;

провулок Срібний, 10, 12;

провулок Тагільський, 1-10;

вулиця Д. Багалія, 1-23;

вулиця Левітана, 1-12;

вулиця С. Перовської, 2-29;

вулиця Крюкова, 2-24, 1-45а;

вулиця Михайлова, 75-99, 8-102;

вулиця Вітчизняна, 2-8, 3-47;

вулиця Артюшенко, 78-90;

вулиця Саранська, 6.

Індустріальний район:

вулиця Андрусенко, 1-27, 2-34;

вулиця Артюшенко, 72-76, 86-88, 90-104;

вулиця Гребінки, 1-41, 8-42;

вулиця Груднева, 2, 14, 1-7;

вулиця Кільцева, 1-27, 2-30;

вулиця Крилова, 1-17, 2-14;

вулиця Некрасова, 1, 2-14;

вулиця Вітчизняна, 1-11;

вулиця Роздільна, 1-35, 2-26;

вулиця Тургенєва, 1-35, 2-30.

Центральний район:

вулиця Боброва, 16-28, 17-27;

вулиця Кронштадська, 5-39, 32;

провулок Січовий, 3-13, 16-18;

вулиця Марини Раскової, 7-21, 6-18;

вулиця Озерний узвіз, 5-19.

Чечелівське район:

вулиця Кипуча, 21-45а, 28-36;

провулок Скаутський, 2-6, 1-3;

Краснопілля, 1, 3, 2-8;

вулиця Путивцева, 1а-17, 2-32;

вулиця Банківська, 1-21а;

тупик Абрикосовий, 1-7, 2-10;

вулиця Дзеркальна, 47-69, 66-94;

вулиця Зеленогірська, 72-47,60-38а.

Новокодацький район:

вулиця Конструктивна, 8а;

вулиця Миргородська, 10, 11/1;

вулиця Піхотинців, 1-25, 2-18;

вулиця Сировця, 21-35, 22-38а;

вулиця Ташкентська, 7-29, 10-28;

вулиця Тіниста, 7;

вулиця Чеботарьова, 28а, 32;

Садове господарство "Таромський Ранет" провулок Золотоосінній;

вулиця Грузинська, 1-25, 2-36;

вулиця Г. Барвінок, 1-27, 66-98;

провулок Грузинський, 1-3, 2-4;

вулиця Корсунська, 1-5, 2-18;

вулиця Семена Бардадима, 43, 47, 31-41, 45, 49-69, 58-74, 75-133, 78-118;

вулиця Погоріла, 66-72, 3-59, 10-62;

вулиця Старобазарна, 71-79, 26-40;

площа Вереснева, 1, 5, 7, 4-12;

вулиця Фортечна, 98-100, 101-111, 102-106;

вулиця Річкова, 1-29, 4-24;

вулиця Алеутская, 12/1;

вулиця Тарана, 6-28, 9-41.

вулиця Кедрова, 19;

вулиця Поліська, 31, 23-91, 26-76;

вулиця Мукачівська, 53-89;

вулиця Очаківська, 2-20, 3-29;

вулиця Поліська, 1-19, 2-20;

вулиця Набережна Заводська, 99а;

вулиця Юрія Кондратюка, 2, 2а, 2д, 4;

житловий масив Покровський, 5, 2б;

вулиця Вагнера, 1-21, 2-14;

провулок Вагнера, 2-22;

провулок Герцена, 2, 4-24, 5-25;

вулиця Герцена, 1-19, 2-24;

вулиця Десантна, 1-23, 2-34, 42-56, 36-40, 58-72;

вулиця Геологічна, 2а;

вулиця Десняка, 1;

вулиця Криштофа Косинського, 1, 2-4;

вулиця М. Садовського;

вулиця Петра Сиротіна, 36, 42/2, 42а, 42б, 42г, 44/1, 44а, 46/1, 51, 51а, 53 / 2-65, 60-70, 67-115;

вулиця Поліська, 1-19, 2-20;

вулиця Зоряна, 1-37, 2-42;

вулиця Мукачівська, 57-99 / 2, 78-126;

провулок Балтійський, 2а, 2в;

вулиця Прияружна Діївка-2 1-15, 6-10;

вулиця Поліська, 23 / 1-91, 26-76, 22, 23/2, 24,26;

провулок Поліський, 2-4;

вулиця Абая, 33-65, 40-565;

провулок Білоруський, 7-23, 12-26;

вулиця Заслонова, 1-9, 22-26;

вулиця Поліська, 23 / 1-91, 26-76, 22, 23/2, 24, 26;

провулок Поліський, 2-4, 5;

провулок Білоруський, 7-23, 12-26;

вулиця Заслонова, 1-9, 22-26;

вулиця Дружби Діївка, 1-7, 2-20;

вулиця Зоряна, 39-65, 44-66;

вулиця Кедрова, 1-43, 2-36;

вулиця Курильська, 1-33, 2-36;

вулиця Мукачівська, 99 / 1-119, 128-154;

провулок Білоруський, 1-5, 2-10;

провулок Балтійський, 1-13, 4-18;

провулок Товариський, 1-3, 2-6;

вулиця Прияружна Діївка-2, 14-50, 17-61;

вулиця І. Вишневського, 1-21, 2-18;

вулиця Товариська, 1-23, 2-28, 25, 30, 32;

вулиця Зоряна;

вулиця Андрійченка, 91-113, 70-124;

провулок Андрійченка, 18-52, 35-65;

вулиця Сахалінська, 1а-33, 2, 4-26;

провулок Крутий, 1-15, 2-26;

вулиця Покровська, 1-33, 2-16;

вулиця Дорогобузька, 13-21, 12-14;

вулиця Криштофа Косинського, 23-51, 32-60;

провулок Двинський, 1-17, 4-8, 2-20, 3-13;

вулиця Андрійченка, 68а, 68б, 68г, 68Д, 80-84, 90а, 94а, 99, 95, 119-123, 126,1-65, 2-52, 124а, 124б, 126, 70Д, 70г, 70а, 78 / 1, 78, 72, 74, 76а, 76б, 76а, 76, 70-, 89, 89а, 66/1, 66/2;

провулок Герцена, 15/2;

вулиця Герцена, 21а-61, 24а-48;

вулиця Вагнера, 44-48, 59-63;

вулиця Дорогобузька, 17б, 17в;

вулиця Миколи Садовського, 1-47, 47a, 4-26;

вулиця Геологічна, 34-64;

провулок Покровський, 1, 1а-9а, 2-16;

вулиця Лавандова, 58;

провулок Андрійченка, 1-15, 2-14;

вулиця Двінська, 1, 3, 3а, 5.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі директор школи захворіла на COVID-19, вона заявила про цькування. Зараз жінка разом з родиною перебуває на самоізоляції.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!