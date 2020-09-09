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У Дніпрі заплановано масштабне відключення світла: адреси

Софія Закревська
Софія Закревська
Життя міста
961
У Дніпрі заплановано масштабне відключення світла: адреси

У Дніпрі заплановано масштабне відключення світла: адреси. nanaimobulletin.com

У четвер, 10 вересня, з 08:00 до 19:00 в декількох районах Дніпрі не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Світло відключать за такими адресами:

Самарський район:

  • вулиця М. Гречко, 41-119, 76-106;

  • вулиця Польова, 21-79, 64-118а;

  • вулиця Чаплинська, 387-265, 218-290;

  • вулиця Спогадів, 147, 109-174, 181-235, 175;

  • вулиця Азербайджанська, 2-56, 1-65;

  • вулиця Сержанта Литвищенка, 8-18;

  • вулиця Академіка Корольова, 6, 3-123, 31а, 31к;

  • вулиця Історична, 2-30, 1-27;

  • вулиця Лебедина, 1-63, 2-110.

Соборний район:

  • проспект Праці, 22, 24;

  • вулиця Стартова, 1;

  • вулиця Трудових резервів, 6;

  • вулиця Космічна, 13, 13к, 17б;

  • вулиця Олеся Гончара, 8, 12, 16, 18, 20, 32;

  • вулиця Паторжинського, 7, 9;

  • вулиця Жуковського, 25-33, 35а;

  • вулиця Чернишевського, 24;

  • вулиця Болгарська, 1-11, 2-12;

  • вулиця Батарейна, 1-19, 2-34;

  • вулиця Рибінська, 19-77;

  • вулиця Абхазька, 10-24, 15/1, 15/2;

  • вулиця Одоєвського, 2-32, 7-35;

  • 3-й тупик Одоєвського, 1, 2, 2а;

  • вулиця Толстого, 2-20, 1-5;

  • 2-й тупик Одоєвського, 3-7, 2-6;

  • вулиця Казакова, 25 / 1-47 / 1;

  • 1-й тупик Одоєвського, 2-6, 3-5;

  • вулиця Сташкова, 28-84, 25-71;

  • вулиця Тихвинська, 76-104, 77-107;

  • вулиця Лабораторна, 63-99;

  • вулиця Горяна, 63-69, 18-20.

Амур-Нижньодніпровський район:

  • провулок С. Перовської, 1-3, 9;

  • вулиця Мінська, 1-9, 2;

  • вулиця Тбіліська, 15-35, 10-38;

  • вулиця Знаменівська, 10, 13-19;

  • провулок Знаменівський, 1-7, 2-8;

  • вулиця Опанаса Ковпака, 4-32;

  • вулиця Таганрозька, 339;

  • Шатурський провулок, 1-7, 2-8;

  • вулиця Шефська, 1-13, 2-22;

  • вулиця Широка, 221, 47-71, 18-36;

  • вулиця Таганрозька, 283-361, 306-374;

  • вулиця Широка, 45, 16;

  • вулиця Казахстанська, 1-7, 2-24;

  • вулиця Заярська, 1-47;

  • Казахстанський провулок, 5-23, 2-36;

  • вулиця Мінусинська, 85, 87;

  • Мінусинський провулок, 14, 16, 30, 32;

  • вулиця Мінусинська, 15-83, 22-80, 52а;

  • Мінусинський провулок, 34, 38, 54, 56;

  • вулиця Мінусинська, 89-141б, 82-174;

  • Окопний провулок, 25;

  • вулиця Вологодська, 105а-155, 120-132;

  • вулиця Далекосхідна, 129-143;

  • вулиця Майська, 1-9, 6, 10;

  • вулиця Мельникова, 1-9, 4-6;

  • вулиця Холодильна, 4-8, 12 \ 1;

  • вулиця Кавунова, 1-12;

  • вулиця Гірничорудна, 3-14а;

  • вулиця Дарницька, 24-28;

  • вулиця Доватора, 2, 4;

  • вулиця Магнітна, 20;

  • вулиця Мінська, 1-9;

  • вулиця Новомосковська, 2-15;

  • вулиця Прапорна, 10-20;

  • вулиця Самарська, 10, 21;

  • вулиця Тбіліська, 16-38;

  • вулиця Шукліна, 27-32;

  • провулок Дорожний, 1-8;

  • провулок Прапорний, 3-8;

  • провулок Срібний, 10, 12;

  • провулок Тагільський, 1-10;

  • вулиця Д. Багалія, 1-23;

  • вулиця Левітана, 1-12;

  • вулиця С. Перовської, 2-29;

  • вулиця Крюкова, 2-24, 1-45а;

  • вулиця Михайлова, 75-99, 8-102;

  • вулиця Вітчизняна, 2-8, 3-47;

  • вулиця Артюшенко, 78-90;

  • вулиця Саранська, 6.

Індустріальний район:

  • вулиця Андрусенко, 1-27, 2-34;

  • вулиця Артюшенко, 72-76, 86-88, 90-104;

  • вулиця Гребінки, 1-41, 8-42;

  • вулиця Груднева, 2, 14, 1-7;

  • вулиця Кільцева, 1-27, 2-30;

  • вулиця Крилова, 1-17, 2-14;

  • вулиця Некрасова, 1, 2-14;

  • вулиця Вітчизняна, 1-11;

  • вулиця Роздільна, 1-35, 2-26;

  • вулиця Тургенєва, 1-35, 2-30.

Центральний район:

  • вулиця Боброва, 16-28, 17-27;

  • вулиця Кронштадська, 5-39, 32;

  • провулок Січовий, 3-13, 16-18;

  • вулиця Марини Раскової, 7-21, 6-18;

  • вулиця Озерний узвіз, 5-19.

Чечелівське район:

  • вулиця Кипуча, 21-45а, 28-36;

  • провулок Скаутський, 2-6, 1-3;

  • Краснопілля, 1, 3, 2-8;

  • вулиця Путивцева, 1а-17, 2-32;

  • вулиця Банківська, 1-21а;

  • тупик Абрикосовий, 1-7, 2-10;

  • вулиця Дзеркальна, 47-69, 66-94;

  • вулиця Зеленогірська, 72-47,60-38а.

Новокодацький район:

  • вулиця Конструктивна, 8а;

  • вулиця Миргородська, 10, 11/1;

  • вулиця Піхотинців, 1-25, 2-18;

  • вулиця Сировця, 21-35, 22-38а;

  • вулиця Ташкентська, 7-29, 10-28;

  • вулиця Тіниста, 7;

  • вулиця Чеботарьова, 28а, 32;

  • Садове господарство "Таромський Ранет" провулок Золотоосінній;

  • вулиця Грузинська, 1-25, 2-36;

  • вулиця Г. Барвінок, 1-27, 66-98;

  • провулок Грузинський, 1-3, 2-4;

  • вулиця Корсунська, 1-5, 2-18;

  • вулиця Семена Бардадима, 43, 47, 31-41, 45, 49-69, 58-74, 75-133, 78-118;

  • вулиця Погоріла, 66-72, 3-59, 10-62;

  • вулиця Старобазарна, 71-79, 26-40;

  • площа Вереснева, 1, 5, 7, 4-12;

  • вулиця Фортечна, 98-100, 101-111, 102-106;

  • вулиця Річкова, 1-29, 4-24;

  • вулиця Алеутская, 12/1;

  • вулиця Тарана, 6-28, 9-41.

  • вулиця Кедрова, 19;

  • вулиця Поліська, 31, 23-91, 26-76;

  • вулиця Мукачівська, 53-89;

  • вулиця Очаківська, 2-20, 3-29;

  • вулиця Поліська, 1-19, 2-20;

  • вулиця Набережна Заводська, 99а;

  • вулиця Юрія Кондратюка, 2, 2а, 2д, 4;

  • житловий масив Покровський, 5, 2б;

  • вулиця Вагнера, 1-21, 2-14;

  • провулок Вагнера, 2-22;

  • провулок Герцена, 2, 4-24, 5-25;

  • вулиця Герцена, 1-19, 2-24;

  • вулиця Десантна, 1-23, 2-34, 42-56, 36-40, 58-72;

  • вулиця Геологічна, 2а;

  • вулиця Десняка, 1;

  • вулиця Криштофа Косинського, 1, 2-4;

  • вулиця М. Садовського;

  • вулиця Петра Сиротіна, 36, 42/2, 42а, 42б, 42г, 44/1, 44а, 46/1, 51, 51а, 53 / 2-65, 60-70, 67-115;

  • вулиця Поліська, 1-19, 2-20;

  • вулиця Зоряна, 1-37, 2-42;

  • вулиця Мукачівська, 57-99 / 2, 78-126;

  • провулок Балтійський, 2а, 2в;

  • вулиця Прияружна Діївка-2 1-15, 6-10;

  • вулиця Поліська, 23 / 1-91, 26-76, 22, 23/2, 24,26;

  • провулок Поліський, 2-4;

  • вулиця Абая, 33-65, 40-565;

  • провулок Білоруський, 7-23, 12-26;

  • вулиця Заслонова, 1-9, 22-26;

  • вулиця Поліська, 23 / 1-91, 26-76, 22, 23/2, 24, 26;

  • провулок Поліський, 2-4, 5;

  • провулок Білоруський, 7-23, 12-26;

  • вулиця Заслонова, 1-9, 22-26;

  • вулиця Дружби Діївка, 1-7, 2-20;

  • вулиця Зоряна, 39-65, 44-66;

  • вулиця Кедрова, 1-43, 2-36;

  • вулиця Курильська, 1-33, 2-36;

  • вулиця Мукачівська, 99 / 1-119, 128-154;

  • провулок Білоруський, 1-5, 2-10;

  • провулок Балтійський, 1-13, 4-18;

  • провулок Товариський, 1-3, 2-6;

  • вулиця Прияружна Діївка-2, 14-50, 17-61;

  • вулиця І. Вишневського, 1-21, 2-18;

  • вулиця Товариська, 1-23, 2-28, 25, 30, 32;

  • вулиця Зоряна;

  • вулиця Андрійченка, 91-113, 70-124;

  • провулок Андрійченка, 18-52, 35-65;

  • вулиця Сахалінська, 1а-33, 2, 4-26;

  • провулок Крутий, 1-15, 2-26;

  • вулиця Покровська, 1-33, 2-16;

  • вулиця Дорогобузька, 13-21, 12-14;

  • вулиця Криштофа Косинського, 23-51, 32-60;

  • провулок Двинський, 1-17, 4-8, 2-20, 3-13;

  • вулиця Андрійченка, 68а, 68б, 68г, 68Д, 80-84, 90а, 94а, 99, 95, 119-123, 126,1-65, 2-52, 124а, 124б, 126, 70Д, 70г, 70а, 78 / 1, 78, 72, 74, 76а, 76б, 76а, 76, 70-, 89, 89а, 66/1, 66/2;

  • провулок Герцена, 15/2;

  • вулиця Герцена, 21а-61, 24а-48;

  • вулиця Вагнера, 44-48, 59-63;

  • вулиця Дорогобузька, 17б, 17в;

  • вулиця Миколи Садовського, 1-47, 47a, 4-26;

  • вулиця Геологічна, 34-64;

  • провулок Покровський, 1, 1а-9а, 2-16;

  • вулиця Лавандова, 58;

  • провулок Андрійченка, 1-15, 2-14;

  • вулиця Двінська, 1, 3, 3а, 5.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі директор школи захворіла на COVID-19, вона заявила про цькування. Зараз жінка разом з родиною перебуває на самоізоляції.

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