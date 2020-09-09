У Дніпрі заплановано масштабне відключення світла: адреси. nanaimobulletin.com
У четвер, 10 вересня, з 08:00 до 19:00 в декількох районах Дніпрі не буде електрики.
Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Світло відключать за такими адресами:
Самарський район:
вулиця М. Гречко, 41-119, 76-106;
вулиця Польова, 21-79, 64-118а;
вулиця Чаплинська, 387-265, 218-290;
вулиця Спогадів, 147, 109-174, 181-235, 175;
вулиця Азербайджанська, 2-56, 1-65;
вулиця Сержанта Литвищенка, 8-18;
вулиця Академіка Корольова, 6, 3-123, 31а, 31к;
вулиця Історична, 2-30, 1-27;
вулиця Лебедина, 1-63, 2-110.
Соборний район:
проспект Праці, 22, 24;
вулиця Стартова, 1;
вулиця Трудових резервів, 6;
вулиця Космічна, 13, 13к, 17б;
вулиця Олеся Гончара, 8, 12, 16, 18, 20, 32;
вулиця Паторжинського, 7, 9;
вулиця Жуковського, 25-33, 35а;
вулиця Чернишевського, 24;
вулиця Болгарська, 1-11, 2-12;
вулиця Батарейна, 1-19, 2-34;
вулиця Рибінська, 19-77;
вулиця Абхазька, 10-24, 15/1, 15/2;
вулиця Одоєвського, 2-32, 7-35;
3-й тупик Одоєвського, 1, 2, 2а;
вулиця Толстого, 2-20, 1-5;
2-й тупик Одоєвського, 3-7, 2-6;
вулиця Казакова, 25 / 1-47 / 1;
1-й тупик Одоєвського, 2-6, 3-5;
вулиця Сташкова, 28-84, 25-71;
вулиця Тихвинська, 76-104, 77-107;
вулиця Лабораторна, 63-99;
вулиця Горяна, 63-69, 18-20.
Амур-Нижньодніпровський район:
провулок С. Перовської, 1-3, 9;
вулиця Мінська, 1-9, 2;
вулиця Тбіліська, 15-35, 10-38;
вулиця Знаменівська, 10, 13-19;
провулок Знаменівський, 1-7, 2-8;
вулиця Опанаса Ковпака, 4-32;
вулиця Таганрозька, 339;
Шатурський провулок, 1-7, 2-8;
вулиця Шефська, 1-13, 2-22;
вулиця Широка, 221, 47-71, 18-36;
вулиця Таганрозька, 283-361, 306-374;
вулиця Широка, 45, 16;
вулиця Казахстанська, 1-7, 2-24;
вулиця Заярська, 1-47;
Казахстанський провулок, 5-23, 2-36;
вулиця Мінусинська, 85, 87;
Мінусинський провулок, 14, 16, 30, 32;
вулиця Мінусинська, 15-83, 22-80, 52а;
Мінусинський провулок, 34, 38, 54, 56;
вулиця Мінусинська, 89-141б, 82-174;
Окопний провулок, 25;
вулиця Вологодська, 105а-155, 120-132;
вулиця Далекосхідна, 129-143;
вулиця Майська, 1-9, 6, 10;
вулиця Мельникова, 1-9, 4-6;
вулиця Холодильна, 4-8, 12 \ 1;
вулиця Кавунова, 1-12;
вулиця Гірничорудна, 3-14а;
вулиця Дарницька, 24-28;
вулиця Доватора, 2, 4;
вулиця Магнітна, 20;
вулиця Мінська, 1-9;
вулиця Новомосковська, 2-15;
вулиця Прапорна, 10-20;
вулиця Самарська, 10, 21;
вулиця Тбіліська, 16-38;
вулиця Шукліна, 27-32;
провулок Дорожний, 1-8;
провулок Прапорний, 3-8;
провулок Срібний, 10, 12;
провулок Тагільський, 1-10;
вулиця Д. Багалія, 1-23;
вулиця Левітана, 1-12;
вулиця С. Перовської, 2-29;
вулиця Крюкова, 2-24, 1-45а;
вулиця Михайлова, 75-99, 8-102;
вулиця Вітчизняна, 2-8, 3-47;
вулиця Артюшенко, 78-90;
вулиця Саранська, 6.
Індустріальний район:
вулиця Андрусенко, 1-27, 2-34;
вулиця Артюшенко, 72-76, 86-88, 90-104;
вулиця Гребінки, 1-41, 8-42;
вулиця Груднева, 2, 14, 1-7;
вулиця Кільцева, 1-27, 2-30;
вулиця Крилова, 1-17, 2-14;
вулиця Некрасова, 1, 2-14;
вулиця Вітчизняна, 1-11;
вулиця Роздільна, 1-35, 2-26;
вулиця Тургенєва, 1-35, 2-30.
Центральний район:
вулиця Боброва, 16-28, 17-27;
вулиця Кронштадська, 5-39, 32;
провулок Січовий, 3-13, 16-18;
вулиця Марини Раскової, 7-21, 6-18;
вулиця Озерний узвіз, 5-19.
Чечелівське район:
вулиця Кипуча, 21-45а, 28-36;
провулок Скаутський, 2-6, 1-3;
Краснопілля, 1, 3, 2-8;
вулиця Путивцева, 1а-17, 2-32;
вулиця Банківська, 1-21а;
тупик Абрикосовий, 1-7, 2-10;
вулиця Дзеркальна, 47-69, 66-94;
вулиця Зеленогірська, 72-47,60-38а.
Новокодацький район:
вулиця Конструктивна, 8а;
вулиця Миргородська, 10, 11/1;
вулиця Піхотинців, 1-25, 2-18;
вулиця Сировця, 21-35, 22-38а;
вулиця Ташкентська, 7-29, 10-28;
вулиця Тіниста, 7;
вулиця Чеботарьова, 28а, 32;
Садове господарство "Таромський Ранет" провулок Золотоосінній;
вулиця Грузинська, 1-25, 2-36;
вулиця Г. Барвінок, 1-27, 66-98;
провулок Грузинський, 1-3, 2-4;
вулиця Корсунська, 1-5, 2-18;
вулиця Семена Бардадима, 43, 47, 31-41, 45, 49-69, 58-74, 75-133, 78-118;
вулиця Погоріла, 66-72, 3-59, 10-62;
вулиця Старобазарна, 71-79, 26-40;
площа Вереснева, 1, 5, 7, 4-12;
вулиця Фортечна, 98-100, 101-111, 102-106;
вулиця Річкова, 1-29, 4-24;
вулиця Алеутская, 12/1;
вулиця Тарана, 6-28, 9-41.
вулиця Кедрова, 19;
вулиця Поліська, 31, 23-91, 26-76;
вулиця Мукачівська, 53-89;
вулиця Очаківська, 2-20, 3-29;
вулиця Поліська, 1-19, 2-20;
вулиця Набережна Заводська, 99а;
вулиця Юрія Кондратюка, 2, 2а, 2д, 4;
житловий масив Покровський, 5, 2б;
вулиця Вагнера, 1-21, 2-14;
провулок Вагнера, 2-22;
провулок Герцена, 2, 4-24, 5-25;
вулиця Герцена, 1-19, 2-24;
вулиця Десантна, 1-23, 2-34, 42-56, 36-40, 58-72;
вулиця Геологічна, 2а;
вулиця Десняка, 1;
вулиця Криштофа Косинського, 1, 2-4;
вулиця М. Садовського;
вулиця Петра Сиротіна, 36, 42/2, 42а, 42б, 42г, 44/1, 44а, 46/1, 51, 51а, 53 / 2-65, 60-70, 67-115;
вулиця Поліська, 1-19, 2-20;
вулиця Зоряна, 1-37, 2-42;
вулиця Мукачівська, 57-99 / 2, 78-126;
провулок Балтійський, 2а, 2в;
вулиця Прияружна Діївка-2 1-15, 6-10;
вулиця Поліська, 23 / 1-91, 26-76, 22, 23/2, 24,26;
провулок Поліський, 2-4;
вулиця Абая, 33-65, 40-565;
провулок Білоруський, 7-23, 12-26;
вулиця Заслонова, 1-9, 22-26;
вулиця Поліська, 23 / 1-91, 26-76, 22, 23/2, 24, 26;
провулок Поліський, 2-4, 5;
провулок Білоруський, 7-23, 12-26;
вулиця Заслонова, 1-9, 22-26;
вулиця Дружби Діївка, 1-7, 2-20;
вулиця Зоряна, 39-65, 44-66;
вулиця Кедрова, 1-43, 2-36;
вулиця Курильська, 1-33, 2-36;
вулиця Мукачівська, 99 / 1-119, 128-154;
провулок Білоруський, 1-5, 2-10;
провулок Балтійський, 1-13, 4-18;
провулок Товариський, 1-3, 2-6;
вулиця Прияружна Діївка-2, 14-50, 17-61;
вулиця І. Вишневського, 1-21, 2-18;
вулиця Товариська, 1-23, 2-28, 25, 30, 32;
вулиця Зоряна;
вулиця Андрійченка, 91-113, 70-124;
провулок Андрійченка, 18-52, 35-65;
вулиця Сахалінська, 1а-33, 2, 4-26;
провулок Крутий, 1-15, 2-26;
вулиця Покровська, 1-33, 2-16;
вулиця Дорогобузька, 13-21, 12-14;
вулиця Криштофа Косинського, 23-51, 32-60;
провулок Двинський, 1-17, 4-8, 2-20, 3-13;
вулиця Андрійченка, 68а, 68б, 68г, 68Д, 80-84, 90а, 94а, 99, 95, 119-123, 126,1-65, 2-52, 124а, 124б, 126, 70Д, 70г, 70а, 78 / 1, 78, 72, 74, 76а, 76б, 76а, 76, 70-, 89, 89а, 66/1, 66/2;
провулок Герцена, 15/2;
вулиця Герцена, 21а-61, 24а-48;
вулиця Вагнера, 44-48, 59-63;
вулиця Дорогобузька, 17б, 17в;
вулиця Миколи Садовського, 1-47, 47a, 4-26;
вулиця Геологічна, 34-64;
провулок Покровський, 1, 1а-9а, 2-16;
вулиця Лавандова, 58;
провулок Андрійченка, 1-15, 2-14;
вулиця Двінська, 1, 3, 3а, 5.
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