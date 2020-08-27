У Дніпрі заплановано масштабне відключення світла: адреси
У п'ятницю, 28 серпня, на кількох вулицях Дніпра не буде світла.
Відключення пов'язане з проведенням технічних та ремонтних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Світла не буде за наступними адресами:
Чечелівський район:
вул. Романа Шухевича, 22,24;
вул. Щепкіна, 8,10-12, 17;
просп. Нігояна, 7;
вул. Хвойна, 25-69, 28-70, 99, 100;
вул. Новопоточна, 1,1б, 3-35,10,26;
вул. Окружна, 11-35, 32-62, 11-25,32-62;
вул. Зональна, 1-19, 2-6;
вул. Січневого, 1-7, 4/2, 4б, 4г, 4ж, 6б, 6в, 6г;
вул. Дзеркальна, 2-14;
вул. Новопоточна, 2-16,16б, 33б.
Амур-Нижньодніпровський район:
вул. Штормова, 115-201, 122-206;
пров. Таганрозький, 8-12, 13-17;
пров. Штормовий, 5-19, 4-32;
вул. Чайковського, 103;
вул. Тернова, 4а, 5;
вул. Таганрозька, 122-222, 107-217;
вул. Вологодська, 105а-155; 120-132;
вул. Далекосхідна, 129-143;
вул. Травнева, 1-9,6,10;
вул. Мельникова, 1-9,4-6;
вул. Холодильна, 4-8,12 / 1;
вул. Богомаза, 122;
вул. Мольєра, 44-54,29-41;
вул. Спартака, 41-59,56-76;
вул. Моторна, 29-51а, 34-44;
вул. Гуртова, 90-110-116а;
вул. Усенко, 3,3-Б, 1, 5, 7,11;
вул. Донецьке шосе, 111,113,115, 119;
вул. Петрозаводська, 356. 184-213;
вул. Кемеровська, 1-31-А;
вул. Чернігівська 4-105;
вул. Грінченка, 338-459, 356.
Самарський район:
вул. Ярової;
вул. Івана Купала;
вул. Радіальна;
пров. Дубінінській;
вул. Дубінінській;
вул. Білокам'яна;
вул. Нижньоновгородська;
вул. Краснобогатирська;
вул. Полісадна;
вул. Халхінгольська;
вул. Гречко, 2-74, 1-39;
вул. Домодєдовська, 19-117,20-128;
вул. Підгірна, 51-121,44-104;
вул. Польова, 1-19,2-62;
вул. Чаплинська, 209-263,142-216;
вул. Каширська, 5-27,18-38;
вул. Польова, 21-79,64-118а;
вул. Чаплинська, 387-265,218-290;
вул. Кожедуба, 2/1, 49;
пров. Короткий, 1-19, 2-12;
вул. Сержанта Литвищенка, 7-25, 20-62;
вул. Мостобудівників, 1-25, 2-32, 1а-21а;
вул. Немирівського, 2е, 2д, 2г, 2в, 2б, 2г;
вул. Данченко, 26-32, 36, 40;
вул. Космонавтів, 18-26;
вул. Гаванська, 1.
Індустріальний район:
вул. Батумська, 46;
вул. Калинова, 85.
Соборний район:
вул. Сташкова, 28-84,25-71;
вул. Тихвинська, 76-104,77-107;
вул. Лабораторна, 63-99;
вул. Горяна, 63-69,18-20;
вул. Обручева, 3,3А / 1,3А / 1 / 2,3а / 3,3А / 4,17;
вул. Сімферопольська 7,9 / 1/2 / 3,13 / 2;
вул. Горбаста, 6-12;
площа Успенська, 5;
вул. Самарського, 1-11, 2-12;
вул. Барикадна, 18-26, 13, 21, 20;
спуск Крутогірний, 15-17;
б-р Слави, 50, 52, 54, 56, 58, 40;
пр. Праці, 9д, 15;
вул. Космічна, 1.
Шевченківський район:
вул. Скляренко, 61-71, 76;
вул. Румянцева, 1-7, 2-34;
вул. Вдовенко, 1-37, 4-24;
пров. Вдовенко, 1-24;
вул. Вадима Сідура, 61-71, 62-76;
вул. Терпигорева, 20-42; 9,12,14,16,18; 1;
вул. Августина, 1-34;
вул. Стасова, 45, 47;
вул. Кука, 1-37, 2-36;
вул. Тополина, 13, 15, 17, 19, 27;
вул. Авіаторів, 15, 19, 23;
вул. Казакова 1а (п.1-4);
просп. Гагаріна, 105 (п.1-4), 105а, 107, 109, 111, 111а, 115, 115а;
ж/м Тополь-3;
вул. Панікахи, 33;
вул. Великого, 15а, 15б;
просп. Яворницького, 54, 58;
вул. Мономаха, 1, 5.
Центральний район:
вул. Миколи Руденка, 46-104;
вул. Петра Григоренка, 14-18,37-39;
вул. Юрія Савченка, 45-67.
Новокодацький район:
вул. Рубіжна, 1,1a, 1 "б", 2-34;
вул. Кондратюка, 87-99,103-109,113-147, 112,114,122-140;
пров. Малахітовий, 1-15, 2-14;
вул. Гроздична, 20-46, 29-57;
вул. Кармелюка, 46 / 2-58, 59 / 2-63;
вул. Кондратюка, 144-204 / 1, 151-169;
вул. Можайського, 25-69, 40-84;
пров. Малахітовий, 26,32а;
вул. Чорногорська, 100-108, 35-75, 36-92, 79,81,96;
вул. Лисенко, 1,3ж, 3д, 2-10 "б", 10в;
вул. Квітуча, 1-25, 2-42;
вул. Ентузіастів, 1-37, 2-30;
вул. Сонячна, 1-7, 2-22;
вул. Іллюшина, 1-7а, 2-8;
вул. Гайдамацька, 30 / 2-86, 35-89;
вул. Порохова, 30-66, 37-83;
вул. Жигульовська, 38,38а;
вул. Мітіщенська, 1-39, 2-34;
вул. Порохова, 1-35, 2-28;
вул. Юпітерна, 1-19, 2-16;
вул. Щепкіна, 3-15, 6;
просп. Нігояна, 18,20, 22-26;
пров. Чумацький, 2-4, 3-5, 9, 14-26;
просп. Нігояна, 4,10,14,16,40-42;
вул. Тісна, 1-27, 2-30,27,29,30-34;
вул. Безлісна, 53-61, 87а, 87б;
вул. Загорянська, 6-10, 9-19;
вул. Поліська, 1-19, 2-20;
вул. Зоряна, 1-37, 2-42;
пров. Варязький, 2а, 2в;
пров. Поліський, 2-4, 5;
пров. Білоруський, 7-23, 12-26;
вул. Заслонова, 1-9, 22-26;
пров. Білоруський, 7-23, 12-26;
вул. Заслонова, 1-9, 22-26;
вул. Зоряна, 39-65, 44-66;
вул. Кедрова, 1-43, 2-36;
вул. Курильська, 1-33, 2-36;
пров. Білоруський, 1-5, 2-10;
пров. Варязький, 1-13, 4-18;
пров. Товариський, 1-3, 2-6;
вул. Вишневського, 1-21, 2-18;
вул. Товариська, 1-23, 2-28, 25, 30,32;
вул. Апостола, 3-9, 4-8;
вул. Оріхівського, 3-11, 4-16;
вул. Ахматової, 2-36, 5-29;
вул. Діамантова, 1-57, 2-20,24-32,36-60;
вул. Юдіна, 13-1,20-46;
вул. Гарнізонна, 1-29, 2-20а;
вул. Громової, 1-29, 2-30;
вул. Ахматової, 1;
вул. Фосфорна, 1-5; 2-4, 5-А, 9,11,13,11-А, 15;
вул. Леваневського, 2а, 10, 17.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що недалеко від міста Кривий Ріг Дніпропетровської області знайшли тіло 84-річного чоловіка, який перебував у розшуку. Труп пенсіонера виявили в селищі Широке в полі соняшників.