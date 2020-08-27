У Дніпрі заплановано масштабне відключення світла: адреси

У п'ятницю, 28 серпня, на кількох вулицях Дніпра не буде світла.

Відключення пов'язане з проведенням технічних та ремонтних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Світла не буде за наступними адресами:

Чечелівський район:

вул. Романа Шухевича, 22,24;

вул. Щепкіна, 8,10-12, 17;

просп. Нігояна, 7;

вул. Хвойна, 25-69, 28-70, 99, 100;

вул. Новопоточна, 1,1б, 3-35,10,26;

вул. Окружна, 11-35, 32-62, 11-25,32-62;

вул. Зональна, 1-19, 2-6;

вул. Січневого, 1-7, 4/2, 4б, 4г, 4ж, 6б, 6в, 6г;

вул. Дзеркальна, 2-14;

вул. Новопоточна, 2-16,16б, 33б.

Амур-Нижньодніпровський район:

вул. Штормова, 115-201, 122-206;

пров. Таганрозький, 8-12, 13-17;

пров. Штормовий, 5-19, 4-32;

вул. Чайковського, 103;

вул. Тернова, 4а, 5;

вул. Таганрозька, 122-222, 107-217;

вул. Вологодська, 105а-155; 120-132;

вул. Далекосхідна, 129-143;

вул. Травнева, 1-9,6,10;

вул. Мельникова, 1-9,4-6;

вул. Холодильна, 4-8,12 / 1;

вул. Богомаза, 122;

вул. Мольєра, 44-54,29-41;

вул. Спартака, 41-59,56-76;

вул. Моторна, 29-51а, 34-44;

вул. Гуртова, 90-110-116а;

вул. Усенко, 3,3-Б, 1, 5, 7,11;

вул. Донецьке шосе, 111,113,115, 119;

вул. Петрозаводська, 356. 184-213;

вул. Кемеровська, 1-31-А;

вул. Чернігівська 4-105;

вул. Грінченка, 338-459, 356.

Самарський район:

вул. Ярової;

вул. Івана Купала;

вул. Радіальна;

пров. Дубінінській;

вул. Дубінінській;

вул. Білокам'яна;

вул. Нижньоновгородська;

вул. Краснобогатирська;

вул. Полісадна;

вул. Халхінгольська;

вул. Гречко, 2-74, 1-39;

вул. Домодєдовська, 19-117,20-128;

вул. Підгірна, 51-121,44-104;

вул. Польова, 1-19,2-62;

вул. Чаплинська, 209-263,142-216;

вул. Каширська, 5-27,18-38;

вул. Польова, 21-79,64-118а;

вул. Чаплинська, 387-265,218-290;

вул. Кожедуба, 2/1, 49;

пров. Короткий, 1-19, 2-12;

вул. Сержанта Литвищенка, 7-25, 20-62;

вул. Мостобудівників, 1-25, 2-32, 1а-21а;

вул. Немирівського, 2е, 2д, 2г, 2в, 2б, 2г;

вул. Данченко, 26-32, 36, 40;

вул. Космонавтів, 18-26;

вул. Гаванська, 1.

Індустріальний район:

вул. Батумська, 46;

вул. Калинова, 85.

Соборний район:

вул. Сташкова, 28-84,25-71;

вул. Тихвинська, 76-104,77-107;

вул. Лабораторна, 63-99;

вул. Горяна, 63-69,18-20;

вул. Обручева, 3,3А / 1,3А / 1 / 2,3а / 3,3А / 4,17;

вул. Сімферопольська 7,9 / 1/2 / 3,13 / 2;

вул. Горбаста, 6-12;

площа Успенська, 5;

вул. Самарського, 1-11, 2-12;

вул. Барикадна, 18-26, 13, 21, 20;

спуск Крутогірний, 15-17;

б-р Слави, 50, 52, 54, 56, 58, 40;

пр. Праці, 9д, 15;

вул. Космічна, 1.

Шевченківський район:

вул. Скляренко, 61-71, 76;

вул. Румянцева, 1-7, 2-34;

вул. Вдовенко, 1-37, 4-24;

пров. Вдовенко, 1-24;

вул. Вадима Сідура, 61-71, 62-76;

вул. Терпигорева, 20-42; 9,12,14,16,18; 1;

вул. Августина, 1-34;

вул. Стасова, 45, 47;

вул. Кука, 1-37, 2-36;

вул. Тополина, 13, 15, 17, 19, 27;

вул. Авіаторів, 15, 19, 23;

вул. Казакова 1а (п.1-4);

просп. Гагаріна, 105 (п.1-4), 105а, 107, 109, 111, 111а, 115, 115а;

ж/м Тополь-3;

вул. Панікахи, 33;

вул. Великого, 15а, 15б;

просп. Яворницького, 54, 58;

вул. Мономаха, 1, 5.

Центральний район:

вул. Миколи Руденка, 46-104;

вул. Петра Григоренка, 14-18,37-39;

вул. Юрія Савченка, 45-67.

Новокодацький район:

вул. Рубіжна, 1,1a, 1 "б", 2-34;

вул. Кондратюка, 87-99,103-109,113-147, 112,114,122-140;

пров. Малахітовий, 1-15, 2-14;

вул. Гроздична, 20-46, 29-57;

вул. Кармелюка, 46 / 2-58, 59 / 2-63;

вул. Кондратюка, 144-204 / 1, 151-169;

вул. Можайського, 25-69, 40-84;

пров. Малахітовий, 26,32а;

вул. Чорногорська, 100-108, 35-75, 36-92, 79,81,96;

вул. Лисенко, 1,3ж, 3д, 2-10 "б", 10в;

вул. Квітуча, 1-25, 2-42;

вул. Ентузіастів, 1-37, 2-30;

вул. Сонячна, 1-7, 2-22;

вул. Іллюшина, 1-7а, 2-8;

вул. Гайдамацька, 30 / 2-86, 35-89;

вул. Порохова, 30-66, 37-83;

вул. Жигульовська, 38,38а;

вул. Мітіщенська, 1-39, 2-34;

вул. Порохова, 1-35, 2-28;

вул. Юпітерна, 1-19, 2-16;

вул. Щепкіна, 3-15, 6;

просп. Нігояна, 18,20, 22-26;

пров. Чумацький, 2-4, 3-5, 9, 14-26;

просп. Нігояна, 4,10,14,16,40-42;

вул. Тісна, 1-27, 2-30,27,29,30-34;

вул. Безлісна, 53-61, 87а, 87б;

вул. Загорянська, 6-10, 9-19;

вул. Поліська, 1-19, 2-20;

вул. Зоряна, 1-37, 2-42;

пров. Варязький, 2а, 2в;

пров. Поліський, 2-4, 5;

пров. Білоруський, 7-23, 12-26;

вул. Заслонова, 1-9, 22-26;

пров. Білоруський, 7-23, 12-26;

вул. Заслонова, 1-9, 22-26;

вул. Зоряна, 39-65, 44-66;

вул. Кедрова, 1-43, 2-36;

вул. Курильська, 1-33, 2-36;

пров. Білоруський, 1-5, 2-10;

пров. Варязький, 1-13, 4-18;

пров. Товариський, 1-3, 2-6;

вул. Вишневського, 1-21, 2-18;

вул. Товариська, 1-23, 2-28, 25, 30,32;

вул. Апостола, 3-9, 4-8;

вул. Оріхівського, 3-11, 4-16;

вул. Ахматової, 2-36, 5-29;

вул. Діамантова, 1-57, 2-20,24-32,36-60;

вул. Юдіна, 13-1,20-46;

вул. Гарнізонна, 1-29, 2-20а;

вул. Громової, 1-29, 2-30;

вул. Ахматової, 1;

вул. Фосфорна, 1-5; 2-4, 5-А, 9,11,13,11-А, 15;

вул. Леваневського, 2а, 10, 17.

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