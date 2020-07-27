У Дніпрі заплановано масштабне відключення світла: адреси

Аліна Рашевська Життя міста 14:56, 27.07.2020

У вівторок, 28 липня, в декількох районах Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Світло відключать за такими адресами:

Шевченківський район:

  • вул. Володимирська, 2-28, 1-17;

  • вул. Леонтовича, 1-47, 2-32;

  • вул. Саксаганського, 1-27, 2-30;

  • вул. Січових Стрільців, 91;

  • вул. Карабіновська, 17-25;

  • вул. Виборна, 1.

Соборний район:

  • вул. Олени Ган;

  • вул. Маневрова;

  • вул. Ласточкіна;

  • вул. Достоєвського.

Новокодацький район:

  • вул. Орбітальна, 43-75, 44-76;

  • пров. Ракітінський, 1-11, 4-10;

  • вул. Чорноземна, 140-180, 141-149;

  • туп. Проїзний, 1-25, 2-26;

  • вул. Миколи Хвильового, 131;

  • вул. Ясенева, 80, 80а;

  • вул. Новопокровська, 1-75, 2-54.

Індустріальний район:

  • вул. Верхня, 2-42, 1-7;

  • вул. Ветеринарна, 1-21, 2-12;

  • вул. Журавлина, 1-13,2-14;

  • вул. Дзвінка, 3-15, 2-16;

  • вул. Кринична, 1-39, 4-20;

  • вул. Лобачевського, 2-16,1-15.

Амур-Нижньодніпровський район:

  • вул. Бойова, 2-18,

  • вул. Варварівська 1, 9, 13-21;

  • вул. Новочеркаська, 3-63, 2-64;

  • вул. Полєнова, 1-59, 2-60;

  • вул. Гагринська, 8-38, 27-71;

  • пров.Солончаковий, 1-15, 1-19;

  • вул. Грінченка, 109-117.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Дніпропетровщині підліток зник у свій день народження.

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