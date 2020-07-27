У Дніпрі заплановано масштабне відключення світла: адреси
Відключення світла в Дніпрі. kaluga.aif.ru
У вівторок, 28 липня, в декількох районах Дніпра не буде електрики.
Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Світло відключать за такими адресами:
Шевченківський район:
вул. Володимирська, 2-28, 1-17;
вул. Леонтовича, 1-47, 2-32;
вул. Саксаганського, 1-27, 2-30;
вул. Січових Стрільців, 91;
вул. Карабіновська, 17-25;
вул. Виборна, 1.
Соборний район:
вул. Олени Ган;
вул. Маневрова;
вул. Ласточкіна;
вул. Достоєвського.
Новокодацький район:
вул. Орбітальна, 43-75, 44-76;
пров. Ракітінський, 1-11, 4-10;
вул. Чорноземна, 140-180, 141-149;
туп. Проїзний, 1-25, 2-26;
вул. Миколи Хвильового, 131;
вул. Ясенева, 80, 80а;
вул. Новопокровська, 1-75, 2-54.
Індустріальний район:
вул. Верхня, 2-42, 1-7;
вул. Ветеринарна, 1-21, 2-12;
вул. Журавлина, 1-13,2-14;
вул. Дзвінка, 3-15, 2-16;
вул. Кринична, 1-39, 4-20;
вул. Лобачевського, 2-16,1-15.
Амур-Нижньодніпровський район:
вул. Бойова, 2-18,
вул. Варварівська 1, 9, 13-21;
вул. Новочеркаська, 3-63, 2-64;
вул. Полєнова, 1-59, 2-60;
вул. Гагринська, 8-38, 27-71;
пров.Солончаковий, 1-15, 1-19;
вул. Грінченка, 109-117.
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