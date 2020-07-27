У Дніпрі заплановано масштабне відключення світла: адреси

У вівторок, 28 липня, в декількох районах Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Світло відключать за такими адресами:

Шевченківський район:

вул. Володимирська, 2-28, 1-17;

вул. Леонтовича, 1-47, 2-32;

вул. Саксаганського, 1-27, 2-30;

вул. Січових Стрільців, 91;

вул. Карабіновська, 17-25;

вул. Виборна, 1.

Соборний район:

вул. Олени Ган;

вул. Маневрова;

вул. Ласточкіна;

вул. Достоєвського.

Новокодацький район:

вул. Орбітальна, 43-75, 44-76;

пров. Ракітінський, 1-11, 4-10;

вул. Чорноземна, 140-180, 141-149;

туп. Проїзний, 1-25, 2-26;

вул. Миколи Хвильового, 131;

вул. Ясенева, 80, 80а;

вул. Новопокровська, 1-75, 2-54.

Індустріальний район:

вул. Верхня, 2-42, 1-7;

вул. Ветеринарна, 1-21, 2-12;

вул. Журавлина, 1-13,2-14;

вул. Дзвінка, 3-15, 2-16;

вул. Кринична, 1-39, 4-20;

вул. Лобачевського, 2-16,1-15.

Амур-Нижньодніпровський район:

вул. Бойова, 2-18,

вул. Варварівська 1, 9, 13-21;

вул. Новочеркаська, 3-63, 2-64;

вул. Полєнова, 1-59, 2-60;

вул. Гагринська, 8-38, 27-71;

пров.Солончаковий, 1-15, 1-19;

вул. Грінченка, 109-117.

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