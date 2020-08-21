У Дніпрі заплановане відключення води: кого торкнеться. pbs.twimg.com

У вівторок, 25 серпня, на лівому березі Дніпра відключать воду.

Водопостачання буде відсутнє в зв'язку з підготовкою водопровідних мереж до роботи в осінньо-зимовий період. Про це повідомили в пресслужбі КП "Дніпроводоканал".

Без води з 10:00 до 20:00 залишаться жителі будинків за такими адресами:

вул. Калинова, 82, 82А, 82Б, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100;

вул. Софії Ковалевської, 84;

вул. Академіка Образцова, 1/1, 1/2, 1/3.

Водоканал рекомендує городянам заздалегідь зробити запас води на період відключення.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що жителів Дніпропетровщини попередили про можливу небезпеку в святкові дні. Напередодні святкування Дня Державного Прапора та Дня Незалежності України Управління СБУ просить громадян бути пильними.

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