У Дніпрі замість тролейбусів їздитимуть автобуси: подробиці

У Дніпрі замість тролейбусів на маршрути вийдуть автобуси.
Зміни відбудуться на тролейбусному маршруті №14, повідомили в пресслужбі міської ради.
Тролейбус
Днепр Час
Так, 12 і 13 вересня тролейбус №14, який курсує з житлового масиву Сонячний до вулиці Глінки і навпаки, будуть обслуговувати автобуси.
Відзначимо, що при цьому вартість проїзду не зміниться і складе 4 гривні.
Розклад руху:
Розклад руху
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі маршрутник-хам потрапив на відео.
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