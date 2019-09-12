У Дніпрі замість тролейбусів їздитимуть автобуси: подробиці

У Дніпрі замість тролейбусів на маршрути вийдуть автобуси.

Зміни відбудуться на тролейбусному маршруті №14, повідомили в пресслужбі міської ради.

Тролейбус Днепр Час

Так, 12 і 13 вересня тролейбус №14, який курсує з житлового масиву Сонячний до вулиці Глінки і навпаки, будуть обслуговувати автобуси.

Відзначимо, що при цьому вартість проїзду не зміниться і складе 4 гривні.

Розклад руху:

Розклад руху

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі маршрутник-хам потрапив на відео.

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