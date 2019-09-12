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12 вересня • оновлено в 14:43
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У Дніпрі замість тролейбусів їздитимуть автобуси: подробиці

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У Дніпрі замість тролейбусів на маршрути вийдуть автобуси.

Зміни відбудуться на тролейбусному маршруті №14, повідомили в пресслужбі міської ради.

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Тролейбус

Тролейбус

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Так, 12 і 13 вересня тролейбус №14, який курсує з житлового масиву Сонячний до вулиці Глінки і навпаки, будуть обслуговувати автобуси.

Відзначимо, що при цьому вартість проїзду не зміниться і складе 4 гривні.

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Розклад руху:

Розклад руху

Розклад руху

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі маршрутник-хам потрапив на відео.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
маршрутка транспорт
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