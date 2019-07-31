У Дніпрі замість старого ринку побудують новий торговий центр: рішення міськради

У Дніпрі на Калиновій замість старого знесеного ринку побудують торговий центр.

Як сказано в рішенні міського голови, торговий комплекс побудують на площі близько 5 тисяч га.

Аукціонами з продажу земельних ділянок на цій площі буде займатися Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради.

Знесений ринок на Калиновій Информатор

Відзначимо, що ринок по вулиці Калиновій знесли ще в травні 2019 року.

План будівництва торгового центру

Як повідомляв OBOZREVATEL, Дніпро позбавили від скандальних МАФів.

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