У Дніпрі замість старого ринку побудують новий торговий центр: рішення міськради

У Дніпрі на Калиновій замість старого знесеного ринку побудують торговий центр.
Як сказано в рішенні міського голови, торговий комплекс побудують на площі близько 5 тисяч га.
Аукціонами з продажу земельних ділянок на цій площі буде займатися Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради.
Знесений ринок на Калиновій
Информатор
Відзначимо, що ринок по вулиці Калиновій знесли ще в травні 2019 року.
План будівництва торгового центру
Як повідомляв OBOZREVATEL, Дніпро позбавили від скандальних МАФів.
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