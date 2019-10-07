У Дніпрі закрили затоплений через негоду дитсадок

У Дніпрі через сильний дощ у суботу, 5 жовтня, затопило дитячий садок №182 на житловому масиві Західний.

Вода потрапила всередину приміщення, просочила стелі. У зв'язку з НС дитячий заклад закрили на кілька днів, повідомляють в Тelegram-каналі "Х ** вий Дніпро".

У Дніпрі затопило дитячий садок Тelegram-канал "Х**вый Днепр"

"Наслідки дощу для дитячого садка 182 (ж / м Західний) – сумні. На два дні закритий сад, ось тільки батькам хочеться вірити, що тільки на два дні!" – сказано в повідомленні.

Його автор опублікував фотографії з будівлі дитячого садка, на яких видно, наскільки сильно постраждали приміщення.

У Дніпрі затопило дитячий садок Тelegram-канал "Х**вый Днепр"

У Дніпрі затопило дитячий садок Тelegram-канал "Х**вый Днепр"

У Дніпрі затопило дитячий садок Тelegram-канал "Х**вый Днепр"

У Дніпрі затопило дитячий садок Тelegram-канал "Х**вый Днепр"

У Дніпрі затопило дитячий садок Тelegram-канал "Х**вый Днепр"

У Дніпрі затопило дитячий садок Тelegram-канал "Х**вый Днепр"

Раніше OBOZREVATEL писав, що студенти Національного технічного університету "Дніпровська політехніка", яких 5 жовтня переселили з другого гуртожитку через ризик обвалу будівлі, будуть забезпечені комфортними умовами проживання.

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