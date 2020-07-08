У Дніпрі зафіксували три історичних температурних рекорди

У Дніпрі 5, 6 і 7 липня виявилися найспекотнішими днями в історії міста.

За словами начальника Дніпропетровського гідрометцентру Василя Гринчака, Дніпро побив усі історичні температурні рекорди.

Так, 5 липня відзначено 37,5 градусів. До цього в 1938 році в цей день було 37,4 градуса.

6 липня спостерігалося 37,7 градусів. У цей день в 1922 році було 37,3 градуса.

7 липня стовпчик термометра піднявся до позначки 37,3 градуса, що майже на градус вище температури повітря, яка спостерігалася в цей день в 1955 році.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що ніч на 5 липня в Києві виявилася найтеплішою за 140 років. Всього в столиці з початку поточного року було встановлено 24 температурних рекорди.