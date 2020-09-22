У Дніпрі зафіксували спалах коронавірусу: свіжа статистика

Станом на ранок 22 вересня в Дніпрі коронавірусом заразилися 2806 осіб, 252 з них – за останню добу.

На даний момент на лікуванні перебувають 1272 особи. 308 пацієнтів отримують його стаціонарно, повідомили в департаменті охорони здоров'я Дніпровської міської ради.

Сім хворих перебувають у вкрай тяжкому стані, п'ятеро підключені до апарату ШВЛ. Перемогти хворобу вдалося 1313 жителям Дніпра.

З початку епідемії в Дніпрі зафіксовано 45 летальних випадків.

Де можна заразитися коронавірусом в Дніпрі:

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Україні скасували обов'язкове ПЛР-тестування на коронавірус на 14-й день, якщо у людини після самоізоляції відсутні симптоми.