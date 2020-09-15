У Дніпрі зафіксували спалах коронавірусу: свіжа статистика

Аліна Рашевська Життя міста 10:02, 15.09.2020

Станом на ранок 15 вересня в Дніпрі коронавірусом заразилися 2040 осіб, 110 з них – за останню добу.

На даний момент на лікуванні перебувають 727 осіб. 250 пацієнтів отримують його стаціонарно, повідомили в департаменті охорони здоров'я Дніпровської міської ради.

Шестеро хворих перебувають у вкрай тяжкому стані, двоє підключені до апарату ШВЛ. Перемогти хворобу вдалося 1313 жителям Дніпра.

З початку епідемії в Дніпрі зафіксовано 38 летальних випадків.

Де можна заразитися коронавірусом в Дніпрі:

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що вчені знайшли речовину, що нейтралізує коронавірус.

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