У Дніпрі зафіксували спалах коронавірусу: свіжа статистика

Станом на ранок 15 вересня в Дніпрі коронавірусом заразилися 2040 осіб, 110 з них – за останню добу.
На даний момент на лікуванні перебувають 727 осіб. 250 пацієнтів отримують його стаціонарно, повідомили в департаменті охорони здоров'я Дніпровської міської ради.
Шестеро хворих перебувають у вкрай тяжкому стані, двоє підключені до апарату ШВЛ. Перемогти хворобу вдалося 1313 жителям Дніпра.
З початку епідемії в Дніпрі зафіксовано 38 летальних випадків.
Де можна заразитися коронавірусом в Дніпрі:
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що вчені знайшли речовину, що нейтралізує коронавірус.
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