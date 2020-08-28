У Дніпрі зафіксували спалах коронавірусу: свіжа статистика

Станом на ранок 28 серпня в Дніпрі коронавірусом заразилися 1186 людей, 42 з них – за останню добу.

На даний момент на лікуванні перебувають 380 осіб. 170 пацієнтів отримують його стаціонарно, повідомили в департаменті охорони здоров'я Дніпровської міської ради.

П'ятеро хворих перебувають у вкрай важкому стані, вони підключені до апарату ШВЛ. Перемогти хворобу вдалося 806 жителям Дніпра.

З початку епідемії в Дніпрі зафіксовано 24 летальних випадків, три з них – за останню добу.

Де можна заразитися коронавірусом у Дніпрі:

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що вчені з Китайського центру з контролю і профілактики захворювань з'ясували, що ванна кімната може бути потенційно небезпечним місцем в квартирі, де може бути виявлений коронавірус.

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