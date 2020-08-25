У Дніпрі зафіксували спалах коронавірусу: свіжа статистика

Софія Ковнір Життя міста 09:05, 25.08.2020 Оновлено: 09:07, 25.08.2020

Станом на ранок 25 серпня в Дніпрі коронавірусом заразилися 1097 осіб, 16 з них – за останню добу.

На даний момент на лікуванні знаходиться 391 особа. 185 пацієнтів отримують його стаціонарно, повідомили в департаменті охорони здоров'я Дніпровської міської ради.

П'ятеро хворих перебувають у вкрай важкому стані, вони підключені до апарату ШВЛ. Перемогти хворобу вдалося 706 жителям Дніпра.

З початку епідемії в Дніпрі зафіксовано 19 летальних випадків.

Де можна заразитися коронавірусом у Дніпрі:

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що вчені підтвердили перший випадок повторного зараження коронавірусом. Ним став 33-річний місцевий житель, котрий захворів вдруге через 4,5 місяці після першого випадку COVID-19.

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